新皇崗口岸｜城巴往返啟德B14專線試行延長兩周　料改恆常路線

城巴宣布，旗下往返啟德至新皇崗口岸的B14專線，其全日服務試行安排將再延長兩星期至11月15日，並會同步加密服務班次，以回應九龍區居民及旅客對跨境交通的需求。城巴亦透露，正計劃將該路線提升為恆常的全日服務路線。



城巴宣布，旗下往返啟德至新皇崗口岸的B14專線，其全日服務試行安排將再延長兩星期至11月15日，並正計劃將該路線提升為恆常的全日服務路線。（城巴提供）

非繁忙時段往返新皇崗口岸需求極殷切

城巴皇崗專線B14號線原本僅於上、下午繁忙時間提供服務。早前為配合重陽節假期的出行高峰，城巴首度推出為期兩星期的每日全日服務試行計劃，首階段原定於11月1日結束。城巴表示，根據首階段的客量數據分析，乘客對非繁忙時段往返新皇崗口岸的需求極為殷切，證明全日服務能切合市民及旅客靈活安排跨境行程的習慣，故決定延長試行安排。

平日最密班次每15分鐘一班

在延長試行的同時，城巴亦將進一步加密B14線的班次。在最新安排下，平日最密班次將提升至15分鐘一班，周末最密班次更達12分鐘一班。服務時間方面，由啟德（世運道）開出的班次為每日上午8時至晚上9時；由皇崗口岸開出的班次則為每日上午8時至晚上11時。

城巴宣布，旗下往返啟德至新皇崗口岸的B14專線，其全日服務試行安排將再延長兩星期至11月15日，並正計劃將該路線提升為恆常的全日服務路線。（城巴提供）

據城巴資料，皇崗專線B14取道中九龍繞道、大欖隧道及新田公路等快速公路，乘客由啟德及宋皇臺站出發，最快約40分鐘即可直達皇崗口岸。城巴強調，將繼續密切留意該路線的客量及乘客出行需求，靈活調配資源，並計劃將路線提升為恆常全日服務。