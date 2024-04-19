特別財會｜議員質疑「+852」難防電話詐騙　問有無新招截可疑來電

政府先後推出電話號碼實名登記制以及「+852」電話提示功能，但市民仍然收到不少疑似詐騙電話，而且不少都沒有「+852」。有議員質疑騙徒早已突破「+852」的防線，另有議員問會否要求所有電訊商為長者免費提供來電過濾應用程式。



「+852」提示功能主要是用作識別海外冒認本地政府或機構電話號碼的騙案。（網上圖片）

政府鼓勵電訊商為60歲以上用戶免費裝來電管理App

選委界立法會議員黃錦輝表示，個別電訊商已經免費為長者客戶提供可疑來電提醒服務，問政府可否要求所有電訊商為長者提供此服務。此外，通訊辦網頁介紹市民使用來電過濾應用程式，但這些商業運作的應用程式包含廣告，問通訊辦會否主動開設來電過濾應用程式。

通訊事務總監梁仲賢表示，政府一直鼓勵電訊服務商為長者免費提供來電管理服務，相信會有愈來愈多電訊商參與，亦鼓勵他們將免費提供的年齡由65歲下降至60歲。另外，有鑑於市面上已有很多來電管理應用程式，梁認為政府不適宜重複資源去設立。

新民黨選委界立法會議員何敬康提到，政府攔截「+852」的可疑來電，但他收到很多沒有「+852」的可疑來電，「即係話呢條防線早就突破咗」，如果市民以有沒有「+852」來區分可疑來電，是否已不合時宜？他又說聽過有不法份子能盜用市民的電話號碼來做來電顯示，問政府有沒有評估以新的資料打擊新的詐騙招數。

通訊事務總監梁仲賢。（資料圖片/呂穎姍攝）

「+852」針對冒認政府或機構電話號碼

梁仲賢回應指，電話實名登記後電訊商提供資料給警方執法，每個月都調查了不少電話號碼，去年警方亦有憑這些資料成功緝拿疑犯，涉及6萬張電話卡，認為實名登記某程度上能幫助警方破案。

至於「+852」，梁仲賢稱很多騙徒以「+852」加上政府或機構的電話號碼來詐騙，所以攔截這些電話。至於其他可疑電話，他稱有可能是真正的外國號碼打過來給市民，因此不能貿然攔截，強調會繼續留意。梁仲賢又表示，警方手上也有資料，如果一些電話號碼經常打過來詐騙，就會要求攔截這些個別號碼。