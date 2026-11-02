猴痘｜33歲男確診　潛伏期內曾在港與男子有高風險性接觸

衞生署衞生防護中心今日（2日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名33歲男子。男子於上月21日生殖器官出現皮疹，其後發燒，皮疹蔓延至身體其他部位，包括胸口和四肢，至上月30日到北區醫院求診，獲安排留院接受隔離治療，目前情況穩定。其臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。



根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港與男子有高風險性接觸。中心正繼續就個案進行流行病學調查，亦會將個案通報世界衞生組織。



病人上月30日到北區醫院求診，獲安排留院接受隔離治療，目前情況穩定。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指，該名33歲男子於上月21日生殖器官出現皮疹，其後發燒，皮疹蔓延至身體其他部位，包括胸口和四肢，至上月30日到北區醫院求診，獲安排留院接受隔離治療，目前情況穩定。其臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港與男子有高風險性接觸。

衞生防護中心已透過交友APP推送預防猴痘資訊

衞生署指，自2022年起至今，本港共錄得118宗猴痘個案（92宗本地個案、25宗輸入個案、1宗個案的感染源頭仍在調查中），全部病人均為男性。流行病學調查顯示，8月至今錄得的25宗個案中，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，大部分病人未曾接種猴痘疫苗。

中心又指，8月至今錄得的本地個案中，患者較常使用個別交友應用程式尋找陌生男性性伴侶。部分患者確診後，未能與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致衞生防護中心無法有效進行接觸者追蹤及實施相應防控措施。中心已加強於社交媒體平台的猴痘防控宣傳，並透過相關交友應用程式營運商，定期向所有香港用戶推送有關預防猴痘和推廣疫苗接種的資訊。

疫苗接種點9.28起為792名高風險人士接種

中心呼籲有高風險性接觸人士（尤其與陌生男士）提高警覺，做好個人防護措施，包括盡快接種猴痘疫苗和避免高風險的性接觸，以減低感染風險。市民亦應保留性伴侶聯絡方法，以便在有需要時進行接觸者追蹤。

中心又說，自9月底起，除恆常接種地點外，也在中心大樓增設額外的猴痘疫苗接種中心，並與相關非政府組織合辦多場外展疫苗接種服務，鼓勵有高風險接觸的人士盡快接種疫苗。自9月28日起，原有和額外的多個接種點共為792名高風險人士接種猴痘疫苗。