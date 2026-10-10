猴痘｜29歲男確診　潛伏期曾在本港有高風險性接觸　今年累計30宗

衞生署衞生防護中心今日（10日）公布新增一宗猴痘確診個案，涉及一名29歲男子，他目前情況穩定。流行病學調查顯示，患者於潛伏期內曾在本港與男子發生高風險性接觸，防護中心表示正繼續調查，並會將個案通報世界衛生組織。



此外，防護中心指今年累計錄得30宗猴痘確診個案，由八月至今有21宗新增個案，佔今年個案總數的七成。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

患者目前情況穩定

新增猴痘確診個案涉及一名29歲男子，他在9月28日開始臀部出現丘疹，其後四肢及臀部陸續出現紅疹，並伴隨發燒及淋巴結腫大病徵。至10月8日，他前往參加防護中心與香港基督教服務處合辦的外展疫苗接種服務時，被現場工作人員發現症狀，隨即安排送往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

其臨床樣本經化驗後證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。流行病學調查顯示，患者於潛伏期內曾在本港與男子發生高風險性接觸，防護中心正繼續調查，並會將個案通報世界衛生組織。

防護中心指，自2022年至今，本港累計錄得114宗猴痘個案，包括90宗本地及24宗輸入，患者全為男性。單計今年則錄得30宗，分別為23宗本地及7宗輸入。近月的流行病學調查顯示，8月至今的21名患者均曾進行高風險性行為，包括與陌生人或多名伴侶發生性行為，以及未有佩戴安全套，且絕大部分患者未曾接種猴痘疫苗。

防護中心特別提到，調查發現過半數患者透過交友應用程式尋找陌生性伴侶，惟確診後無法與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致當局無法有效進行接觸者追蹤及實施防控措施。中心強烈呼籲市民應保留性伴侶的聯絡資料，以便有需要時進行追蹤。