猴痘｜41歲男確診曾在加拿大高風險接觸　防護中心︰10月個案減少

衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，一名41歲男子確診猴痘，病人上周六（24日）開始先後於生殖器官和上肢出現皮疹，其後周一（26日）到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，獲安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定，而病人潛伏期內曾於香港及加拿大有高風險性接觸，感染源頭仍有待調查。

中心又指，今年8月至9月期間，本港錄得的猴痘個案大幅上升，在迅速採取多元策略阻截猴痘病毒傳播後，10月新增確診個案顯着減少。



一名41男子確診猴痘，目前情況穩定，安排入住瑪嘉烈醫院隔離。（資料圖片／梁鵬威攝）

潛伏期內曾於香港及加拿大有高風險性接觸

衞生防護中心公布，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名41歲男子，病人上周三（21日）出現淋巴結腫大，上周六（24日）開始先後於生殖器官和上肢出現皮疹，其後周一（26日）到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，獲中心安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

衞生防護中心指，病人的臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定，而根據病人提供的資料，他在潛伏期內曾於香港及加拿大有高風險性接觸，感染源頭仍有待調查，中心正繼續就個案進行流行病學調查，亦會將個案通報世界衞生組織。

衞生署呼籲高風險群組人士接種猴痘疫苗。

中心︰多元策略阻截猴痘病毒傳播 10月新增確診個案顯着減少

衞生防護中心表示，今年8月至9月期間，本港錄得的猴痘個案大幅上升，迅速採取多元策略阻截猴痘病毒傳播後，10月新增確診個案顯着減少。而自2022年起至今，本港共錄得117宗猴痘個案，包括91宗本地個案、25宗輸入個案，以及上述仍在調查感染源頭的個案，全部病人均為男性。

中心流行病學調查顯示，8月至今錄得的24宗個案中，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，大部份病人未曾接種猴痘疫苗。

衞生防護中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。（Getty）

8月至今錄得的本地個案 較常用交友軟件尋陌生男性性伴侶

衞生防護中心又指，8月至今錄得的本地個案中，患者較常使用個別交友應用程式，尋找陌生男性性伴侶，部份患者確診後，未能與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致中心無法有效進行接觸者追蹤及實施相應防控措施。

中心有見及此，已加強在社交媒體平台的猴痘防控宣傳，並透過相關交友應用程式營運商，定期向所有香港用戶推送有關預防猴痘和推廣疫苗接種的資訊。

衞生防護中心呼籲，有高風險性接觸人士（尤其與陌生男士）提高警覺，做好個人防護措施，包括盡快接種猴痘疫苗和避免高風險的性接觸，以減低感染風險，市民亦應保留性伴侶聯絡方法，以便在有需要時進行接觸者追蹤。