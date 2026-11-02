狗咬人後棄養增　五機構半年救569隻貓狗　倡政府撥地建綜合中心

最近社會上發生多宗狗隻襲擊人事件，同時棄養狗隻的數字大幅上升。動物福利關注聯盟今日（2日）召開記者會，發佈今年上半年與5個動保團隊合作收集接收動物的狀況，發現接收動物中約半數來自北部都會區。聯盟對於漁護署撲殺動物表示憂慮，認為罰則會讓義工對援助行動卻步，他們建議政府提供臨時收容空間，長遠需考慮撥地建「流浪動物綜合中心」，除收容動物，也是進行教育、訓練及國際會議的空間。



動物福利關注聯盟召開記者會，發佈今年上半年與5個動保團隊合作收集接收動物的狀況。（林曉儀攝）

負責動物收容工作的浪浪之家April（右）指，機構在單在過去兩個月就已經收了64隻狗，數量已是全年的三分之一。（林曉儀攝）

狗咬人後狗隻棄養增 今年上半年五機構收容569隻貓狗

近月有發生狗隻咬人事件後，有動保義工機構指狗隻棄養數字大幅上升。負責動物收容工作的浪浪之家April指，機構在單在過去兩個月就已經收容64隻狗，數量是全年數量的三分之一。

另有大學收集5間機構所收容貓狗的數字，包括：毛守救援、愛領養動物中心、浪浪之家、浪浪協進會，以及一位獨立義工。據今年上半年統計，共收容569隻狗隻及貓隻。

香港浸會大學社會學系研究助理教授林家宏博士指，500多隻貓狗中，共有465隻來自於新界，其中元朗區及北區尤其多，分別為138隻及125隻。雖然約半數動物來自北部都會區，但他認為數字不能直接歸因於北部都會發展。是次發佈只集中於上半年的研究數字，下半年的數字預計將於2027年年頭發佈。

團體不滿漁護署撲殺行動

動保團體提倡「捉捕、絕育、安置」計劃（TNR計劃），即幫助流浪貓狗絕育，然後安放會安全的位置讓牠們繼續生活。

惟上月開始，漁護署聲稱會捕捉無人看管的狗隻，檢查狗隻是否已植入晶片及領有有效牌照，再根據相關資料聯絡畜養人。動保聯盟對於以上做法表示不滿及無奈，此行為會大大打擊前線義工。

義工憂為動物絕育後被罰款、監禁

動保團體擔心會救援動物時填寫負責人資料後，將來有機會因此登記須背負罰款、甚至監禁的代價。導致動保義工對於協助流浪動物絕育有所顧慮及保留。

毛守救援負責人Kent指，動保團體人士贊成漁護署加強檢控不遵從法例的主人，但希望政府明白現時有很多不負責任的狗主，為逃避責任而故意不讓狗隻植入晶片。亦有在露天停車場或放養的狗隻被漁護署抓走後，發現沒有晶片且沒有主人認領時，則會面臨被撲殺的危機。

毛守救援負責人Kent指，動保團體人士贊成漁護署加強檢控不遵從法例的主人。（林曉儀攝）

促「組合拳」方案 讓動保工作做得更好

動物福利關注聯盟提倡在兩年內將人道毀滅比率降至20%或以下，他們希望增設「功能性動物福利機構」（PAWO），透過引入獸醫和犬隻訓練師，專責接收未能通過性情測試，或患病的犬隻，提供治療及行為矯正的機會。同時，動物所植入的晶片能夠顯示為流浪動物，從而減低義工對於承受罰則的負擔。

動物福利關注聯盟提倡將兩年內人道毁滅比率將至20%或以下，他們希望增設「功能性動物福利機構」（PAWO）。（林曉儀攝）

短期方面，聯盟希望政府能夠提供臨時收容空間，浪浪協進會負責人潘潘指，他們只求一個有瓦遮頭的地方，有水、有電，其他再靠義工自己搭建已經足夠。

長期方面，聯盟建議政府撥地規劃「流浪動物綜合中心」，中心除收容動物，亦可同時成為教育、訓練及進行國際會議的空間。浪浪之家April指，義工們認為即使中心要自負盈虧，甚至要自知興建也在所不計，他們只希望做好動保工作。