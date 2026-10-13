狗舍兼職被咬至尾指近斷　索償被指是義工　官判狗舍須賠8.9萬

撰文：陳蓉
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香港關愛動物庇護所之家（KAS）有兼職管理員在工作期間被狗隻咬傷，導致臉部及雙手多處受傷，右手尾指幾乎折斷，須送院治理，事後亦要持續接受心理治療。該員工早前入稟區域法院，向KAS索償，惟狗舍否認她是狗場員工，指她只是義工拒賠。

區域法院法官梁國安昨（12日）下判詞（DCEC2274/2024），指申請人曾被加至有關群組，其工作日子時間等均由KAS 管理及安排，反映她是受薪及聽從KAS的安排，裁定她是KAS的僱員，KAS須就此賠償約8.9萬元及有關利息。

申請人為WONG Po Ki，答辯人為KELLY ANIMALS SHELTER COMPANY LIMITED。

申請人為WONG Po Ki入稟區域法院索償，獲賠8.9萬。(黃浩謙攝)

申請人被狗咬傷後留院4天

申請人指出，她是動物庇護所KAS的兼職狗舍管理員。在2022年11月16日，她用圍欄將狗隻趕回狗倉期間，遭一隻狗襲擊致傷，被先後送往天水圍急症室，及屯門醫院骨科接受治療。她住院四天後出院，其後須繼續接受骨科等治療。

被告卻指申請人僅為義工，否認雙方有僱傭關係，亦從未支付對方任何金錢。

申請人稱由義工轉職員日薪800元

法官在判辭指，申請人自2022年6月起在該狗舍當義工。同年9月得悉KAS欲聘請全職及兼職狗舍護理員，於是透過另外一位義工聯絡KAS。其後一位自稱 Macy Cheng 的職員，曾與申請人商討工作安排，最終雙方同意薪金為日薪800元。

申請人被加入討論工作安排的群組

法官指雙方曾在whatsapp討論工作安排，Macy 亦表示過希望申請人在非週末時間上班。申請人亦被加入有關狗舍工作行政事宜、名為「KAS x Part time 1」的群組。

官認為申請人屬狗舍職員

法官認為，從上述資料可見，狗舍會把員工和義工的工作分開安排，而申請人的工作日子時間及性質，均由KAS 管理及安排，反映她是受薪於KAS，聽命於KAS職員分配工作，而不是自己管理工作及分享經營該狗舍盈利和風險，故裁定申請人是KAS的僱員。

申請人右尾指幾乎折斷　事後有創傷壓力症

官指，雙方沒有爭議申請人在工作期間受傷，故他接納該意外導致其臉部及雙手多處咬傷，右尾指幾乎折斷，同時須接受物理治療及向臨床心理學家及精神科醫生求醫，並被診斷有創傷性壓力症候群，亦須注射疫苗，故裁定KAS須就此賠償申請人約8.9萬元及利息的費用。

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