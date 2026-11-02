周慧賢被插30刀致死案　被告案發前租房買刀　Gucci鞋與鞋印吻合

瑜伽導師周慧賢（Aqua Chow）躺酒店房血浴缸死亡，其前男友涉謀殺的案件（HCCC148/2024）今（2日）在高等法院開審。控方在開案詞亦透露警方發現周的屍體，之後被告事前的一些舉動。



控方透露，警方進入涉案酒店房時，已見房間沾滿血跡，並在血浴缸內發現周面朝下的屍體，全身有約30個刀傷，其屍體亦已僵硬。法醫認為周是站立時從後遭人襲擊致失血過多。

警方經調查後又發現，被告在案發前已租定酒店房，並在案發前的中午買刀，又到訪過兩間名店，酒店房內的鞋印，更與被告的一對Gucci球鞋吻合。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪，指他於 2022 年 6 月 29 至30 日，在尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內，謀殺23歲女子周慧賢。

被告勞浚銘否認謀殺前女友周慧賢。（資料圖片)

女死者周慧賢原本赴美國上瑜伽課程，但出發前突告失蹤。（網上圖片)

被告稱不知周下落 同晚向警方交出匙卡

控方在開案陳詞透露，女死者周慧賢原定於2022年6月29日晚登機赴美上瑜珈課程，惟她未有在機場出現，周母在同月30日報警。警方曾向周的前男友，即被告勞浚銘的家中搜索，被告當時稱不知周的下落。被告同晚在律師陪同下到黃大仙警署協助調查，其律師並交出一個印有「The Ritz-Carlton」字樣的卡套，連同兩張匙卡。

周穿著整齊手臂及背部有明顯割傷

警員先是看到浴室的地上有染血的毛巾，玻璃門上亦沾有血跡，而浴缸半滿及混有血水，有一條染血毛巾浮面，似乎在遮蓋某些東西。警員拉開毛巾後，見周面朝下躺在浴缸內，她穿著整齊，但左臂及背部有明顯割傷，身體已經僵硬。

血浴缸中找到22厘米長刀

此外，警方在血浴缸中，找到了一把「Victorinox」品牌的刀，其刀刃約長22厘米。控方認為，這就是殺害事主的凶器。

鑑證科探員曾到酒店搜證。（資料圖片)

控方認為被告早有預謀

控方強調，被告的行為是有計劃及有預謀，而非一時衝動。首先，被告在2022年6月28日下午3時到案發酒店登記入住，並支付了2千元的費用，當時酒店安排他入住房間，即是案發的房間。

被告延期退房並買了一把刀

翌日凌晨12時左右，被告前往周的家中，其後二人一同離開，周前往找男朋友，被告則返回酒店，並在早上10時多致電前台，指要延期一天退房。其後他前往「陳枝記刀莊」買了一把刀。

曾到訪Hermès等名店

被告在同日曾前往名店「Delvaux」及「Hermès」。至下午4時34分，被告抵達周的住處，並一同駕車前往涉案酒店。控方認為，被告以上述物品引導周前往酒店，並把她殺害。

現場鞋印與被告的Gucci球鞋吻合

法醫報告指出，周身中逾30刀，傷痕遍佈面部、頸部、軀幹以及上下肢。其胸前有兩處不少於3.5厘米刀傷，穿透其左胸腔。根據法醫判斷，其死亡時間約是2022年6月29日16時35分至翌日凌晨4時35分之間；在案發現場亦找到了與被告的Gucci球鞋吻合的鞋印。

周無溺水跡象 疑站立被人從後用刀襲擊

報告續指，周沒有溺水的跡象，其身上的傷口令她大量出血，在短時間內導致其死亡。而她背上的傷口反映，周是在站立時，遭人從背後以一把長柄單刃尖頭刀襲擊，而從傷勢看來，她曾側臥於地板上，並蜷縮成胎兒姿勢，死因為大量出血。