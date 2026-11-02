瑜伽導師周慧賢被殺案　周收手袋照後失聯　被發現時已躺在血浴缸

23歲瑜伽導師周慧賢（Aqua Chow)在2022年被發現倒臥尖沙嘴麗思卡爾頓酒店房內，身中30刀身亡。其前男友控謀殺的案件（HCCC148/2024）今（2日）在高等法院開審。



控方開案陳詞透露，被告與周曾是情侶，案發時已分手，周並已有新男友。周的朋友指被告富有，會戴名錶及駕駛保時捷。惟周墮胎時，她曾見被告向周稱無現金，叫周墊資4萬元。

周原定到美國上瑜伽課程，她出發前與朋友用膳時，朋友見周與一名叫「Alex Lo」的人互通訊息，周並向友人出示過一張手袋照片，周又稱會多索一條圍巾。周與朋友用膳後失聯，她再被發現時，已躺在酒店房的血浴缸中。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022 年 6 月 29 日至 6 月 30 日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘否認謀殺前女友周慧賢。(資料圖片)

女死者周慧賢是一名瑜伽導師。(網上圖片)

周與被告分手後4月與另一男子戀愛

控方開案陳詞指，事主周慧賢在1999年出生，案發時23歲，是一名瑜伽導師，平常朋友們以Aqua稱呼她。在2021年2月，周和被告發展戀愛關係，至同年4月在紅磡一單位同居，周在半年後搬走。二人關係並不穩定，至翌年2月分手後，周遷至深水埗愛海頌居住。4個月後，周與另一黃姓男子戀愛。在案發前，周並計劃前往美國參加瑜伽課程。

周赴美前夕曾見友人Elaine

控方指，在2022年6月28日，即周前往美國的前夕，她的朋友Elaine曾前往其家中幫她收拾行李。Elaine晚上11點左右離開，周曾表示會去與新男友見面，其後失聯。

周接受墮胎手術時被告表示無現金

據Elaine的供詞指出，周為人友善。在2021年左右，周向她介紹被告。據觀察，她們認為被告的家境良好，常佩戴名錶及駕駛保時捷等跑車。在2022年3月，周接受墮胎手術，Elaine曾到醫院照顧周，她記得被告曾出現，並聲稱沒有現金，要求周先墊支約4萬元，並表示會還款。

原定與新男友晚餐但周未有出現

周後來結識的黃姓男友則表示，二人計劃在29日共進晚餐後，黃再送周到機場，惟在當天近5時左右失聯。但他仍照計劃前往機場，希望可以找到對方。

劉姓友人曾見周收手袋照片

控方又指，當天周曾與劉姓友人見面。劉表示，當天留意到周曾以telegram與一名叫「Alex Lo」的人對話，對方曾發送一張名牌Delvaux啡色手袋的照片予周，似乎是在店內拍攝的。周對劉表示，「Alex Lo」會送她一個袋子，她打算再要一條頸巾。她亦留意到，「Lo」曾向周發送Hermes頸巾的圖片。她在同晚7時許已無法再聯絡周。

女死者周慧賢被發現躺在尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間的血浴中。（資料圖片）

被告初稱不知周下落 同晚向警方交出酒店匙卡

周最終未有如計劃於6月29日晚登機，至6月30日下午1時前，周母就周的失蹤報警。警方就此展開調查，亦曾前往被告家中搜索，惟他表示不知道周的下落。

同日晚上，被告在律師陪同下前往黃大仙警署協助調查。律師把一個印有「The Ritz-Carlton」字樣的卡套，連同兩張匙卡交給警方。

酒店房間內沾滿血跡

警員隨即前往調查，他看到房間內沾滿血跡，範圍包括浴室外的地氈、枕頭及被鋪，以及兩個衣櫥的內側。警員留意到浴室門被關上，在詢問有沒有人後，他隨即戴上手套及鞋套入內搜索，並在房間的浴室發現周躺在血浴中。