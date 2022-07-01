周慧賢謀殺案｜疑兇與死者Aqua離離合合多次　疑不忿被飛動殺機

23歲女瑜珈教練周慧賢（洋名Aqua）不幸遇上「恐怖情人」，命殞致命愛情中。據悉，兇案曝光後，28歲姓勞疑兇遭網民大起底，被冠以「世紀大賤男」，欠債、打女人樣樣齊，並指他年輕時曾是傑出運動員，代表香港囊括多項青少年武術獎牌。



疑兇與死者戀情離離合合多次，日前再鬧分手，Aqua更計劃重頭開始，前往美國進修瑜珈，疑有人不甘被撇，在Aqua離港前夕佈局殺人，警方昨（30日）午因應死者家人報案，曾主動聯絡到疑兇，當時他表現冷漠，聲稱對Aqua失聯不知情，其後被捕後又一直緘默，殺人動機至今仍諱莫如深。



疑兇姓勞（Alex Lo），報稱無業，曾就讀馬鞍山德信中學，與家人居住藍田康雅苑，他早年習武，曾為香港武術代表隊成員，08年代表香港參加第二屆世界青少年武術錦標賽，在23式太極拳獲得金牌，32式太極劍獲得銀牌，槍術獲得第四名，他曾榮獲傑出運動員獎。

死者數月前被人以情慾照要脅

消息稱，勞與Aqua拍拖一段日子，數個月前，Aqua聲稱遭男友要脅，前往黃大仙警署報警，據悉有人指遭男友襲擊及以情慾照作威脅。其後兩人再度復合，最近感情又響起紅燈，Aqua決定分手，疑有人箍煲不墜因愛成恨，本周三（29日）下午4時許，勞前往深水埗愛海頌將Aqua接走，自此Aqua芳蹤杳然。

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據悉，昨午1時15分，Aqua家人曾到黃大仙警署報失蹤，至下午2時30分，警方根據家屬提供的資料接觸到勞男，勞當時相當冷靜，報稱對Aqua失聯不知情，其後警方翻看愛海頌閉路電視，發現勞曾接走Aqua，懷疑他與事件有關，至昨傍晚時分，勞偕一名律師前往黃大仙警署報案室自首，並取出一張酒店房卡給警員，之後一直不發一言。

事件曝光後，網上開始流出勞男的負面資料，圖文並茂指他欠債，打女人、借財囝、周圍呃女，甚至搞大女人肚，逼令墮胎等事件，並指他手上名錶及名車均是借回來，帖文提醒:「各位美女，請小心此人」。

死者好友在網上悼念死者。（網上圖片）

此外，Aqua慘遭前度男友毒手，其好友紛紛留言悼念，「我太明白了，恐怖前度我都遇過，真的不應見佢㗎有咩事點算？因咩事都好，都唔應該動手或殺人」、「小心帶眼識人」、「遇著呢d恐怖情人真係踩狗屎」、「遇到呢啲前度 真喺可惜了」。

兇殺案時序表

29/6

下午4時許，Aqua被疑兇從深水埗住所接走，從此不知所終 。

30/6

下午1時15分，Aqua家人到黃大仙警署報失蹤。

下午2時30分，警方接觸疑兇，但有人報稱不知情。

傍晚，疑兇在一名律師陪同下前往黃大仙警署自首。

晚上10時許，警方在尖沙咀一酒店房間發現Aqua屍體。

01/7

凌晨時份，疑兇被押返藍田寓所搜屋，並在一個停車場搜車。