沈大師沈振盈11.16舉行喪禮　家屬籲致祭人士將帛金捐予慈善機構

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈上月離世，其喪禮將在本月16日於紅磡萬國殯儀館舉行，致祭時間為下午5時至晚上9時。家屬呼籲致祭人士無需帶備帛金，只需捐贈108元予慈善機構即可。另外，市民亦可寄信到沈大師生前服務的RagaFinance財經台，頻道會妥善收集，並於告別式當日代為焚化呈奉。



「沈大師」沈振盈的葬禮詳情。（RagaFinance財經台截圖）

著名股評人沈振盈上月離世，其喪禮將在本月16日於紅磡萬國殯儀館舉行，致祭時間為下午5時至晚上9時。

帛金安排方面，沈振盈胞妹沈振珊指，為傳承沈大師予人向善的理念，希望各友好能將帛金捐贈予慈善機構。她呼籲各友好選擇任何一家慈善機構，以「沈振盈（Shum Chun-Ying）」或「無名氏」名義捐款108元。捐款後，將慈善機構發出的收據自行火化，寓意將功德迴向給沈大師。

至於為何是108元，沈振珊表示，因為經各方計算後，得出108元是最大的功德，對沈大師亦是最大的迴向。若捐款人身處海外，只需以外幣計算港幣108元的等值便可。

沈振盈胞妹沈振珊指，為傳承沈大師予人向善的理念，希望各友好能將帛金捐贈予慈善機構。（RagaFinance財經台截圖）

若市民希望寫信向沈大師傾訴心聲或寄託哀思，則可註明「沈振盈先生」或「沈大師」收，郵寄至「Raga Finance 上環永樂街5號永安祥大廈一樓」。RagaFinance財經台會妥善收集，並於告別式當日代為焚化呈奉。