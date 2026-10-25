沈大師沈振盈離世｜譚朗蔚憶豪氣往事重友情　郭Sir為大師抱不平

【沈大師 / 沈振盈】人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈昨晚（24日）離世，終年63歲。入行逾30年的他半生唱好港股，看好恒指上4萬點，不少散戶愛收聽他的財經分析節目，同行亦尊敬這位前輩。其中，後輩股評人譚朗蔚坦言，入行前曾經笑過「沈大師」，但入行後尊重他能堅持主見。他憶述「沈大師」去年因中芯國際股價大升，擺兩圍請吃飯，一則豪氣往事證明「沈大師」重友情。



另一名股評人郭思治（郭Sir）亦悼念「沈大師」，形容對方是熱心助人、無架子，為網民對沈冠以「燈神」稱號抱不平，坦言要求每次分析準確並不合理。



認識沈振盈多年的富昌證券聯席董事、有「譚神」之稱的譚朗蔚在社交平台悼念沈振盈。（香港股評人譚朗蔚﻿ FB）

譚朗蔚憶豪氣往事 讚「沈大師」重友情

認識沈振盈多年的富昌證券聯席董事、有「譚神」之稱的譚朗蔚在社交平台悼念沈振盈，坦言入行前曾經笑過「沈大師」，入行後認識對方，對「沈大師」是一份尊重。

有人話你口硬，但其實，堅持自己嘅主見又有咩問題？講係你嘅自由，係唔係繼續聽係佢地嘅選擇。 譚朗蔚

沈振盈。（梁鵬威攝）

譚朗蔚透露兩件「沈大師」的往事，一直記在心中。其中一件事是今年春茗，自己衣著閃令令般笑言「擺明係嚟搶fo（焦點）」，但當時他感受到，全場人為「沈大師」而來，大會叫大家上台跟「沈大師」合照時，不足半分鐘，台上已企滿人，憶述每個人都對「沈大師」恭恭敬敬「多謝前、多謝後」。另一件往事，是去年中芯國際股價大升。

你請晒我地打邊爐。其實邊個話贏大錢要請食飯？仲要兩圍添？你做多左喇，但咁係因為你重視我地班老友。 譚朗蔚

郭思治（右）曾與沈振盈（左）為證監會拍片，提醒市民切勿輕信網上的投資貼士。（證監會片段截圖）

郭Sir為「沈大師」抱不平

同樣是著名股評人的郭思治（郭Sir）亦悼念「沈大師」，形容對方是熱心助人、無架子，為網民對沈冠以「燈神」稱號抱不平，坦言要求每次分析準確並不合理。他說，有時散戶建基於股市分析上的分歧，繼而攻擊「沈大師」，直言批評不公道，因分析員沒有水晶球，在充滿不確定性的市場之中，永遠不會知道明天會發生甚麼事情，如估六合彩號碼一樣。