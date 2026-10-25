沈大師沈振盈離世｜股評人莫灝楠憶述一次直播中爭吵　前輩竟認錯

​【沈大師 / 沈振盈】人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈昨晚（24日）離世，股評人莫灝楠在社交平台撰文悼念，提到向來不太認同沈振盈的投資邏輯，每次節目都要吵一次架，曾有一次兩人在直播中火花四濺、吵得不可開交，當刻他感到有些被冒犯，沈振盈事後竟主動在節目上公開承認自己一時過火。莫灝楠說，以沈振盈的江湖地位和資歷，大可說一句「死𡃁仔你唔做咪唔做囉」便拂袖而去，但他卻選擇主動遞出台階，「這種容得下後輩的氣度，真的不是人人做得到。」



莫灝楠（左）和沈振盈。（股評人 - 嘉士伯 Casper 莫灝楠FB）

貼「催窮化剎，逢阻必破」海報揶揄沈大師

股評人莫灝楠在社交平台撰文提到，曾與沈振盈就股價打賭，當時約定如沈振盈賭輸要戒可樂，當他得悉沈振盈離世消息時，正在收看上周五的直播節目《錢錢錢打到嚟》，看見節目中沈振盈又在偷喝可樂，「正盤算着要怎樣拿這件事取笑這個不守信用的老頑童時，就收到噩耗，人已經不在了。」

莫灝楠回憶自己剛入行做分析員時，正值港股大牛市，偏偏沈振盈一路看淡。年輕氣盛的莫灝楠特意在自己的座位上貼了一張印著沈振盈的頭像、寫上「催窮化剎，逢阻必破」的小海報來揶揄對方。不過，數年之後，莫灝楠不單走進同一個圈子，甚至成為沈振盈的節目拍檔。

沈大師一口答應讓新人客串節目

莫灝楠指，​最初認識沈振盈，是剛加入頻道「RagaFinance財經台」的時候，由主持之一的John穿針引線帶他到星期五節目前與沈振盈見面。

他說，起初以為沈振盈這種殿堂級大前輩多少會有點架子，怎料John開口問能否讓莫灝楠到《錢錢錢打到嚟》客串，沈振盈便一口答應。莫灝楠形容，對一個初出茅廬的新人而言，能登上一個動輒十萬觀看的財經王牌節目，「這種提攜與曝光，是千金難買的知遇之恩。」

​往後數年，頻道幾乎成了莫灝楠的第二個辦公室、每周必到的「鐵竇」。每逢周四，頻道朋友們幾乎風雨不改飲茶，吃飯後回工作室抽一口雪茄，總會碰見在陽台吞雲吐霧的沈振盈。莫灝楠指，如今那裡少了一陣熟悉的煙味，空氣裡總覺得缺了一塊。

莫灝楠（左）和沈振盈。（股評人 - 嘉士伯 Casper 莫灝楠FB）

「這種容得下後輩的氣度，真的不是人人做得到」

莫灝楠自言，自己向來不太認同沈振盈的投資邏輯，每次節目都要吵一次架。他指，沈振盈在鏡頭前向來火氣十足、據理力爭，但無論在台上爭拗得多麼面紅耳赤，只要一踏出直播室，轉眼又變回那個笑瞇瞇、和藹可親的前輩。

不過，有一次他們在直播中火花四濺、吵得不可開交，當刻莫灝楠感到有些被冒犯，沈振盈卻在事後主動在節目上公開承認一時過火。莫灝楠說，以沈振盈的江湖地位和資歷，大可說一句「死𡃁仔你唔做咪唔做囉」便拂袖而去，但他卻選擇主動遞出台階。莫灝楠形容「這種容得下後輩的氣度，真的不是人人做得到。」

文末，莫灝楠寫道「好想再爭論多一次台積電VS中芯國際，多謝你的提攜，上面見。」