咪錶故障專家料或更新維護出錯　有司機被重複扣錢　莊豪鋒促退款

運輸署今早（3日）公布，咪錶泊車系統早上8時20分發生故障，經緊急搶修後，至中午12時15分恢復正常運作。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，事件或因更新或維護過程中出現程式錯誤，導致系統未能與前線咪錶通訊，建議承辦商（即香港電訊）日後在非繁忙時段進行更新。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒建議，警方應在系統恢復後設立寬限期，避免市民無辜硬食「牛肉乾」，並促承辦商退回多收款項，不應要求市民自行通過繁複的手續申請退款。



▼灣仔慶雲街、石水渠街▼



+ 2

▼油麻地長樂街▼



方保僑倡營運商將大型升級安排在非繁忙時段進行

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，初步顯示事件並無涉及網絡攻擊，估計與軟件或後台維護有關，通常因更新或維護過程中出現程式錯誤，導致系統未能與前線咪錶通訊。

方保僑指，營運商作為公共服務提供者，有責任確保系統穩定，建議營運商日後將大型升級安排在非繁忙時段進行，並必須先完成測試，設立即時回滾機制，並加強主動監察及備援系統，確保即使主系統出現問題，仍能維持基本運作，將對市民的影響減至最低。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑預料，咪錶故障與更新或維護過程中出現程式錯誤有關。（資料圖片）

莊豪鋒籲系統修復後警方仍有執法寬限期

實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，咪錶系統完成修復後，車主不一定立即收到通知，也不可能一直站在車旁，待系統完成修復後立即補交費用，因此他建議在系統修復後，警方應根據泊車位的「一次最長停車時間」作為寬限期，例如半小時、一小時或兩小時，進行彈性執法，避免市民因為系統問題，導致無辜硬食「牛肉乾」。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒籲警方設立寬限期，避免市民無辜硬食「牛肉乾」。（資料圖片）

承辦商自行退回多收款項 不應要求由市民申請

莊豪鋒又指，若市民透過信用卡或電子錢包轉帳，惟系統顯示支付不成功，政府應該直接責成承辦商，將全數款項退回，絕對不應該要求受影響市民，通過繁複的手續申請退款。

莊豪鋒強調，明白系統偶然會出現異常，但危機處理必須以市民便利為先，事後必須徹查並交代肇事原因，以檢討後備方案。