駕駛者注意｜私家車咪錶即日起加價　每15分鐘收費倍增至$4

31年來從未加價的政府停車咪錶，今日（28日）起加價。新收費由每15分鐘2元加至4元，即每小時加至16元。至於貨車、巴士及旅遊巴的泊車位則收費不變，即最高收費維持每15分鐘2元。



咪錶加價 政府庫房未來兩年多收5.9億元

運輸及物流局早前解釋咪錶加價，指有關收費31年未調整，為妥善運用有限泊車位資源，加快咪錶位流轉，滿足短期泊車需求，決定私家車咪錶每15分鐘收費倍增至4元。咪錶加價後，政府估計未來兩年可為庫房分別帶來約2.2億及約3.7億元額外收入。

截至2024年年底，本港有超過20,000個停車收費錶車位，收費時間大部分為星期一至六，每日上午8時至午夜12時，周日和公眾假期為早上10時至晚上10時。