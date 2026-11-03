天文台：有紀錄以來最暖10月　平均最高溫30.5度　曾連續三日黃雨

天文台指，由於較正常弱的東北季候風及較正常強的高空反氣旋影響華南，加上在氣候暖化及一個可能持續至明年初的超強厄爾尼諾事件的背景下，​本港今年10月的天氣異常溫暖，平均最高氣溫為30.5度、平均氣溫為27.6度，平均最低氣溫則為25.8度，分別較其正常值高2.4度、1.9度及1.9度，全部皆是有紀錄以來10月份的最高。根據天文台紀錄，今年10月曾發出2個酷熱天氣警告、3個黃色暴雨警告等，其中3個黃色暴雨警告於10月2日至4日連續三日發出。



天文台氣溫於10月1日下午上升至全月最高的33.6度，尖沙咀海旁有不少人在酷熱天氣下「霸位」等待國慶煙花。（洪戩昊攝）

平均最高氣溫為30.5度 創下有紀錄以來最暖10月

天文台指，今個10月平均最高氣溫為30.5度、平均氣溫為27.6度，平均最低氣溫則為25.8度，分別較其正常值高2.4度、1.9度及1.9度，全部皆是有紀錄以來10月份的最高，並解釋創下有紀錄以來最暖10月，主要由於較正常弱的東北季候風及較正常強的高空反氣旋影響華南，加上氣候暖化，及可能持續至明年初的超強厄爾尼諾事件。

除了氣溫暖和外，今個10月亦較正常少雨，總雨量為81.0毫米，是正常值120.3毫米的約67％。而今年截至10月底的累積雨量為2532.9毫米，較同期正常值2363.1毫米高約7％。

據天文台紀錄，今年10月發出的警告及信號，包括3個黃色暴雨警告、9個火災危險警告、2個酷熱天氣警告、6個雷暴警告、2個強烈季候風信號及1個新界北部水浸特別報告。其中3個黃色暴雨警告於10月2日至4日連續三日發出。

國慶日氣溫飆至33.6度 錄全月最高溫

10月首日，廣東沿岸風勢微弱。本港大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。在風勢微弱及陽光充沛的情況下，天文台氣溫於當日下午上升至全月最高的33.6度。然而，天氣隨後兩日出現顯著變化。

乾燥的東北季候風影響 10.6錄入秋以來最低氣溫

受高空擾動影響，10月2日至3日轉為大致多雲，間中有驟雨及雷暴。這兩日多處地區錄得超過50毫米雨量，而九龍、沙田區及西貢區部分地方的雨量更超過100毫米。4日大致多雲及有驟雨，但日間部分時間有陽光。一道冷鋒於當晚橫過沿岸地區，為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，元朗區、荃灣區、中西區及赤鱲角錄得超過30毫米雨量。

受乾燥的東北季候風影響，除6日雲量較多及8日有一兩陣雨外，5至9日本港普遍晴朗及乾燥。6至7日早上稍涼，天文台氣溫於6日下降至全月最低的23.3度，亦是本年入秋以來的最低。

今年10月的氣象數據與距平。（天文台文件）

受華南高空反氣旋支配 10.21部分地區出現極端酷熱天氣

隨着高空反氣旋在華南建立，10至13日持續普遍晴朗。14日早上大致天晴，但部分地區能見度較低。隨着一股清勁至強風程度的偏東氣流於日間開始影響本港，天氣轉為多雲及有一兩陣雨。偏東氣流在隨後四日繼續影響廣東沿岸，並逐漸緩和。除17日雲量較多及17至18日有一兩陣雨外，本港大致天晴。

受華南的高空反氣旋支配，19至21日本港普遍晴朗。由於天朗氣清及風勢微弱，21日下午本港氣溫普遍上升至33度左右，部分地區更出現極端酷熱天氣。

10.23下午最高氣溫錄32.3度 成有紀錄以來最熱的霜降

一股東北季候風於21至22日晚間抵達本港，22日初時有一兩陣驟雨。隨後受一股乾燥的東北季候風影響，23日至26日本港天氣轉為普遍晴朗及日間乾燥。由於陽光充沛及天氣相當乾燥，日夜溫差較大，23日本港部分地區天氣炎熱。當日下午天文台錄得最高氣溫32.3度，是有紀錄以來最熱的霜降。

受一道覆蓋廣東沿岸的雲帶影響，27日早晚有幾陣雨，但日間仍然部分時間有陽光。一股清勁至強風程度的東北季候風於28日早上抵達廣東沿岸。當日本港大致多雲及風勢較大，早上有一兩陣雨。29日初時仍然有一兩微雨，但隨着季候風逐漸緩和及高空反氣旋增強，日間天氣轉為天晴乾燥。高空反氣旋於30至31日持續為本港帶來晴朗的天氣。