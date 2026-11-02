天氣｜今日大致天晴　日間炎熱約31度　稍後有一兩陣微雨

廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。天文台預測，本港今日（11月2日）大致天晴，日間炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。稍後部份時間多雲，有一兩陣微雨；吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，未來一兩日風勢較大。星期四（5日）部份時間有陽光。



圖為截至11月2日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周中風勢較大及有一兩陣雨

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日緩和，該區天色大致良好。而受另一股偏東氣流影響，未來一兩日華南沿岸風勢較大及有一兩陣雨。

預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在本周後期抵達廣東沿岸，而受隨後乾燥的季候風補充影響，下周初華南氣溫稍為下降，天色好轉。

天文台預測，本港今日（11月2日）大致天晴，日間炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（11月2日）大致天晴，日間炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

立冬初時有一兩陣微雨最低25度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）至下周一（8日）均大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫或部份時間有陽光。明日早晚有一兩陣微雨，介乎25至29度。周三（4日）初時有一兩陣微雨，最低氣仍25度，最高38度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月2日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四（5日）仍大致多雲，日間部份時間有陽光，介乎26至30 度。周五（6日）稍後有一兩陣微雨，最低氣溫仍為26度，最高29度。

周六（7日）為二十四節氣的「立冬」，當日大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部份時間天色明朗，與周日（8日）均介乎25至28度。周日（8日）仍大致多雲，日間短暫時間有陽光。

下周一（9日）與下周二（10日）均部份時間有陽光，日間乾燥，相對濕度最低分別55%及50%，氣溫最低分別23及22度，最高均27度。

▼3月7日 天色良好▼

