立冬天氣｜天文台料吹7級風　東北季候風殺到　11.10多區跌穿20度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／立冬的天氣】天文台今早（3日）預測一股達強風程度的東北季候風，周五（6日）稍後抵達廣東沿岸，周六（7日、廿四節氣的立冬）離岸及高地間中吹7級風，即達強風程度，隨後下周初至中期受隨後乾燥的季候風補充影響，本港氣溫下降，內陸地區日夜溫差較大。

天文台自動分區天氣預報顯示下周二（10日）氣溫最低，當日早上7時本港多區跌穿20度，其中黃竹坑、屯門、上水、大埔、沙田等地跌至19度；石崗及將軍澳僅18度；打鼓嶺更低見17度。



天文台預料，下周初至中期受隨後乾燥的季候風補充影響，華南天色大致良好，氣溫下降，內陸地區日夜溫差較大。（資料圖片）

天文台︰一股達強風程度的東北季候風周末抵達廣東沿岸

天文台今早（3日）表示，受偏東氣流影響，明日（4日）華南沿岸風勢仍然較大，隨着偏東氣流逐漸緩和，周四（5日）該區天色好轉，預料一股達強風程度的東北季候風，周五（6日）稍後抵達廣東沿岸，周末期間該區風勢頗大，隨後下周初至中期受隨後乾燥的季候風補充影響，華南天色大致良好，氣溫下降，內陸地區日夜溫差較大。

天文台11月3日更新的九天天氣預報，料明日早晚有一兩陣雨。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰大致多雲 早晚有一兩陣雨

天文台今早11時30分更新的九天天氣預報顯示，明日（4日）市區氣溫25度至28度，相對濕度75%至90%，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。

周四（5日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至85%，吹東風2至3級，部份時間有陽光；周五（6日）市區氣溫26度至29度，相對濕度70%至90%，吹東至東北風4級，稍後離岸間中達6級，部份時間有陽光，稍後漸轉多雲及有一兩陣雨。

天文台11月3日更新的九天天氣預報，料下周二及下周三（11月10日及11月11日）市區氣溫跌至21度。（天文台網頁截圖）

天文台11月3日更新的九天天氣預報，料下周二及下周三（11月10日及11月11日）相對濕度跌至50%。（天文台網頁截圖）

立冬的天氣︰離岸及高地間中吹7級風 初時有一兩陣雨

周六（7日）是廿四節氣中的「立冬」，也是未來9日本港風力最大的一天。當日市區氣溫25度至28度，相對濕度65%至90%，吹東風5至6級，離岸及高地間中7級，即達強風程度，大致多雲，初時有一兩陣雨。日間部份時間天色明朗。

下周日（8日）市區氣溫25度至29度，相對濕度60%至80%，吹東至東北風5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部份時間有陽光。下周一（9日）市區氣溫23度至28度，相對濕度55%至80%，吹北至東北風5級，高地間中6級，部份時間有陽光，日間乾燥，稍後氣溫逐漸下降。

天文台自動分區天氣預報顯示，下周二11月10日早上7時本港多區跌穿20度。（天文台網頁截圖）

下周二早上多區跌穿20度 石崗將軍澳18度、打鼓嶺17度

根據天文台自動分區天氣預報，下周二（10日）是未來9日最低溫，市區氣溫21度至27度，相對濕度50%至75%，吹東北風4至5級，大致天晴。早上稍涼，日間乾燥。自動分區天氣預報顯示，當日早上7時本港多區跌穿20度，其中屯門、流浮山、上水、大埔、沙田、坪洲及黃竹坑跌至19度；石崗及將軍澳僅18度；打鼓嶺更低見17度。

下周三（11日）市區氣溫21度至27度，相對濕度50%至80%，吹東至東北風4至5級，部分時間有陽光，早上稍涼，日間乾燥。下周四（12日）市區氣溫23度至27度，相對濕度55%至85%，吹東至東北風4至5級，部分時間有陽光，日間乾燥。