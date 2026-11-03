周慧賢被殺案　周午膳透露有人想送她手袋絲巾　空姐看圖估值數萬

瑜伽導師周慧賢（Aqua Chow)4年前，被發現身中逾40刀伏屍尖沙嘴麗思卡爾頓酒店房的浴缸內。前男友被控謀殺案（HCCC148/2024）今（3日）在高等法院續審，控方傳召案發前曾與周共膳的空姐朋友作供。



案發時任空姐的證人稱，她當日和周做瑜伽後午膳，期間周用手機與一個名為「Alex」的人用Telegram訊息對話，周說：「佢諗住買個袋同買個絲巾畀我」她指周並用手機向她展示照片，她估計照片上的Delvaux手袋值3萬多元，而Hermès絲巾則值數千元。空姐又提到，她知道周曾墮過兩次胎。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28歲）被控一項謀殺罪，指他於2022年6月29日至6月30日期間，於香港謀殺23歲女子周慧賢。

女死者周慧賢，生前是一名瑜伽導師。(網上圖片)

被告勞浚銘否認謀殺前女友周慧賢。(梁鵬威攝)

劉稱曾見過Alex一次

周的好友劉慧兒供稱，她案發時任職空姐，與周是好友，指周為人開朗和健談，二人經常結伴做瑜伽和食飯。她知道周在2021年曾與一名叫Alex的男子交往，周拍YouTube片時曾帶Alex到拍攝場地，她只在那時見過Alex一次。周亦曾向她訴苦與Alex鬧交。

午膳時見周曾與Alex互通訊息

事發當日，劉與周早上一起上瑜伽堂，下課後二人到旺角朗豪坊一間餐廳午膳。周席間表示當晚會飛美國進修，周表現得很興奮和期待。期間，劉見到周在Telegram與Alex對話，周說：「佢諗住買個袋同買個絲巾畀我。」並向劉展示一張看似在專門店裏拍攝的Delvaux手袋照片，及一張Hermès絲巾的照片。劉沒過問詳情。控方問劉是否知手袋和絲巾價值，劉估計手袋約3萬多元，絲巾則價值數千元。

曾向周發訊息但周未有回覆

劉稱約2時許，她和周各自乘的士離開。她晚上7時許曾向周發訊息稱：「過到去（美國）小心啲」，亦有傳語音訊息，惟訊息顯示單剔，周沒有回覆。劉翌日得知周失蹤。

周曾墮過兩次胎

劉在辯方盤問時，提到她知周曾墮胎2次。辯方又指，周拍攝推廣瑜伽影片，是為想更多人送禮物給她，劉不同意，但劉同意周想更多人追蹤她的社交帳戶，又指周只想宣傳其瑜伽技術。劉又提及拍片當天只是拍攝2小時。辯方指周最終放棄，因未能達到有人送禮給她的效果，劉不同意。

辯方亦指，周和劉曾計劃一同開設瑜伽教室，各自投資10萬元，但二人對瑜伽教室的概念有分歧。劉一概否認。