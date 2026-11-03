周慧賢被殺案　周向男友發訊息稱：契爺會畀紅包傍身　之後便失聯

瑜伽導師周慧賢（Aqua Chow) 2022年6月赴美前，被發現在麗思卡爾頓酒店房內，身中逾40刀死亡，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺，案件（HCCC148/2024）今（3日）在高等法院續審。



控方傳召周案發時的男朋友黃欣奕作供，黃稱當晚原本約好周一同晚膳，之後再載她到機場，惟在當日下午，周向他表示：「契爺畀紅包佢傍身。」未幾他便與周失聯，他當晚有到機場，但未有見到周的身影。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪，指他於2022年6月29至30日，在香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

黃欣奕(左)稱他原定與當時女友周慧賢一同晚膳，之後載她到機場，惟突失聯亦無再出現。(陳蓉攝)

周慧賢原定於2022年6月29日晚乘飛機往美國上瑜伽短期課程。(網上圖片)

原定一同晚餐後送周到機場

周慧賢案發時的男友黃欣奕供稱，他原於金融銀行工作，其後創立了金融科技公司。他於2022年4月在社交媒體上認識及關注周，二人同年6月確認關係。他形容，周活潑、善良、正直。在2022年6月28日，周在其家中過夜，周其後回家收拾行李。他們原定在29日晚一同共進晚餐，黃會在當晚送周到機場。

曾收到周的訊息指契爺會畀紅包

黃憶述29日下午曾收到周的訊息，周指：「契爺畀紅包佢傍身。」其後再發送一條訊息，未幾周便失聯。黃當晚如計劃前往機場等待周，但等至凌晨一點仍未見周出現便離開。

黃稱沒有送貴重奢侈品給周

黃在盤問下稱，他不清楚周是否喜歡手袋及絲巾等物品，雖然他曾經送禮物給周，但並非貴重的奢侈品。辯方指出，因為黃未有盡男友責任，陪周見她的朋友，令她非常生氣。黃稱對此沒有印象，但他曾見過周的朋友，與她們關係友好，對此亦不抗拒。

周未有回覆曾想過所有原因

黃表示，因為周沒有回覆，他曾猜測周可能因他沒有陪吃飯或遲回覆而生氣，但周最終沒有回覆他。黃強調，周突然消失，曾想過所有原因，但不代表是事實。