瑪麗醫院升降機｜發展局交報告　記者引公開資料守則查詢逾期未覆

瑪麗醫院「臨床大樓1」去年11月分階段啟用，屢現升降機故障，28部升降機有24部正在維修，發展局局長甯漢豪稱，涉及𨋢槽結構外牆尺寸有偏差，但沒交代具體詳情。

發展局在周一（2日）稱，已向特首交瑪麗醫院升降機調查報告，但記者在9月中已引用公開資料守則，向發展局、建築署及機電署查詢，𨋢槽結構外牆尺寸偏差多少、何時發出安全證明書及發現有偏差等工程問題，超出51日預定回應時限仍未作回覆。

建築署及機電署回覆稱，「需時整合相關資料及諮詢法律意見」 。



記者在11月2日到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，28部升降機中，至少有11部升降機可以運作，其中一個大堂有3部𨋢設有「揸𨋢員」協助乘客撳𨋢。（香港01記者攝）

瑪麗醫院「臨床大樓1」去年11月分階段啟用，屢現升降機故障，28部升降機有24部正在維修，發展局局長甯漢豪稱，涉及𨋢槽結構外牆尺寸有偏差，但未有具體交代詳情。發展局自9月起進行獨立調查，查找有關工程的施工、驗收及監管工作有否不足之處，並探討同類工程項目的監督制度有否不足之處，稱會盡快向立法會發展事務委員會匯報調查結果，惟至今未見有具體詳情。

發展局局長甯漢豪在9月首度回應瑪麗醫院升降機工程問題，稱涉及𨋢槽結構外牆尺寸有偏差。（資料圖片／楊凱力攝）

9月查詢工程詳情 超51日時限仍未回覆

記者在9月14日已引用公開資料守則，向發展局、建築署及機電署查詢𨋢槽結構外牆尺寸偏差的詳情，包括結構外牆尺寸偏差多少及何時發現有偏差，是否超過最多容許偏差、機電署在何時發出准用證或許可證明書、建築署駐地盤監督為何沒發現問題、機電署人員在升降機安裝、調校、測試及交收期間實際做過哪些巡查、量度及驗收等工程問題，並且機電署在升降機投入運作後，初次發現運作異常是何時，如何跟進事件，有否撤銷升降機完工證明書等工程問題。

記者在11月2日到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，28部升降機中，至少有11部升降機可以運作，其中一個大堂有3部𨋢設有「揸𨋢員」協助乘客撳𨋢。（香港01記者攝）

公布交調查報告後 同日覆記者「仍整合資料」

根據公開資料守則，部門應要在21日內作出回覆，若有必要延長回應時限，整體時間不得超過51日，並應向申請人解釋有關情況。發展局在9月18日回覆稱，轉交建築署及機電署回覆查詢，但兩部門至今仍未就查詢作出具體回覆。

發展局在周一（2日）稱，近日已向特首交瑪麗醫院升降機調查報告，但建築署及機電署同日回覆記者稱，「需時整合相關資料及諮詢法律意見」。

截至11月初，瑪麗醫院「臨床大樓1」至少有11部升降機可運作，其中一個大堂有3部𨋢設有「揸𨋢員」協助乘客撳𨋢，其餘仍在搶修的升降機門口則加裝了鋼門及用圍欄圍封，現場不時有工程人員進出趕工。