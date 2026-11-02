瑪麗醫院壞𨋢｜臨床大樓至少11部𨋢可運作　其中3部設「揸𨋢員」

瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，惟早前爆出升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修，未能如期開展臨床服務。今日（2日）記者再度前往瑪麗醫院視察，見到大樓內至少有11部升降機可以運作，其中一個大堂有3部𨋢設有「揸𨋢員」協助乘客撳𨋢，其餘仍在搶修的升降機門口則加裝了鋼門及用圍欄圍封，現場不時有工程人員進出趕工。



今日記者再到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，多部升降機仍在維修中。（香港01記者攝）

記者今早前往瑪麗醫院「臨床大樓1」了解升降機最新的運作情況。大樓內有兩個升降機大堂，其中一個升降機大堂內，有8部𨋢可以運作，而且沒有「揸𨋢員」；另一邊的升降機大堂共有6部𨋢，當中只有3部𨋢可以運作，餘下3部𨋢仍在維修中。值得留意的是，可以運作的3部𨋢均設有「揸𨋢員」，協助乘客按樓層按鈕。不過記者現場觀察所見，不少搭𨋢的人士均是自己撳𨋢。

現場所見，有多部正在維修的升降機已安裝一道鋼門，外圍再擺放了圍欄圍封，不時都有工人出入。

有3部𨋢設有「揸𨋢員」

去年11月起分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」接連出現升降機故障及急墜，28部升降機僅4部可使用，未能如期開展臨床服務。事件由傳媒於8月時揭發，發展局局長甯漢豪於9月時承認，大樓升降機槽外牆結構尺寸有偏差，以致安裝時「虛位不足」，稱已掌握問題解決，有信心今年第四季完成工程。特首李家超關注事件，要求盡快矯正、追究責任並查找制度不足，促發展局一個月內交報告。

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）