瑪麗醫院壞𨋢｜發展局：已收建築署機電署報告　月中向特首交報告

瑪麗醫院「臨床大樓1」有多部升降機須停用維修，發展局上月初交代涉及𨋢槽外牆尺寸有偏差，已要求建築署及機電工程署提交報告，當局回覆《香港01》查詢表示，已經收到兩署的報告，並正在審視報告內容查找該升降機工程的施工、驗收及監管工作有否不足之處，並且探討同類工程項目的監督制度是否有優化空間。當局指，目標於10月中向行政長官提交調查報告。



8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（《香港01》記者攝）

《香港01》另向發展局查詢，建築署在發出完工紙前曾否檢查所有升降機井道狀況、批出准用證的機電署曾否發現井道尺寸偏差、工程總承建商及升降機分判商是否不曾通報相關問題等。

發展局指，由於調查現時仍在進行，現階段不宜評論，當局早前已經表明稍後會向立法會發展事務委員會匯報調查結果，公開作出交代。

去年11月起分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」接連出現升降機故障及急墜，28部升降機僅4部可使用，未能如期開展臨床服務。事件由傳媒於8月時揭發，發展局局長甯漢豪於9月時承認，大樓升降機槽外牆結構尺寸有偏差，以致安裝時「虛位不足」，稱已掌握問題解決，有信心今年第四季完成工程。特首李家超關注事件，要求盡快矯正、追究責任並查找制度不足，促發展局一個月內交報告。