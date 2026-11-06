警方銳眼將接駁奧海城及屯門市廣場等CCTV　資料保留不多於31日

警方「銳眼計劃」實施2年，預計今年內再擴展接駁本港商場的CCTV。據了解，警方已與至少4個商場達成洽商，將「銳眼」系統接駁人流較多的商場閉路電視。據悉，該4個商場分別是奧海城、屯門市廣場、葵涌商場及粉嶺「嶺·樂活」。此外，警方本月起會在銳眼投入使用人臉識別系統，將會透過照片、人臉特徵尋找疑犯及失蹤人士等，以助偵查案件。



警方指「銳眼」系統將會接駁人流較多的商場區域，獲取商場閉路電視的畫面資料。（資料圖片）

警方自2024年起實施「銳眼」計劃，在全港多處安裝閉路電視，以偵破罪案及維護國家安全，現階段警方已安裝超過一萬支鏡頭，並計劃於2028年安裝至合共6萬支鏡頭。

警方表示，會繼續擴展「銳眼」計劃，該系統預計於今年內接駁人流較多商場區域，獲取商場閉路電視的畫面資料。據悉，警方目前與至少4個本地商場成功洽商，包括奧海城、屯門市廣場、房署旗下的葵涌商場及房協旗下的粉嶺「嶺·樂活」。現時警方「銳眼」系統已接駁多個政府部門及公共機構的閉路電視系統，還有港鐵、香港國際機場及啟德體育園，警方目標將會再擴闊至更多公營機構範圍，包括隧道、主要幹道、公共屋邨、康體場所等。

警方指，「銳眼」系統旨在協助迅速偵查案件，應用於進行人流估算、搜尋失蹤人士、追緝疑犯、偵測事故及收集犯罪證據等。警方續強調，閉路電視的畫面記錄存取會按照《個人資料（私隱）條例》（第486章），有關記錄會保留不多於31天。至於接駁銳眼的商場需否在公眾地方或當眼位置標示，告知市民場內CCTV已接駁銳眼，警方指沒有相關規定，視乎個別商場做法。

近日香港多間機構出現個人資料外泄事故，令社會更關注閉路電視系統資料外泄風險。行動部高級警司梁銘亮指，警方在設計、安裝及使用「銳眼」的時候，持續檢查是否有漏洞，加上接入系統的傳輸模式為光纖，屬警方獨家使用，因此受到黑客入侵或盜取的機會相當低。梁銘亮又指，警方將「銳眼」系統接駁至商場或其他第三方的鏡頭前，會經過防火牆，從而保障系統安全。

至於警方使用「銳眼」資料需符合特定目的，且須按程序審批，包括查看鏡頭的數目、範圍、時長等，最後由督察級別以上的警務人員審批。

行動部高級警司梁銘亮指警方將「銳眼」系統接駁至商場或其他第三方的鏡頭前，會經過防火牆，從而保障系統安全。 （林曉儀攝）

利用人臉識別找回失蹤老人 資料會存取180天

另外，隨着人工智能的發展，警方亦宣布會在本月開始加入使用人臉識別系統，目的是為跳躍式加快前期工作，減省人力，並調配人手至更多其他重要工作。

警方已初步試行人臉識別系統，行動部總督察梁彥文指，今年10月，一名患有腦退化症及高血壓的80多歲老翁離開其所住護老院後失去聯絡，其家人遂報警求助。老翁失蹤時身上沒帶手機和八達通，家人亦無法提供更多線索。

警方使用人臉識別系統尋找失蹤老翁，從報案到尋獲事主只花了1.5小時。（林曉儀攝）

警方嘗試利用失蹤老翁的相片，輸入至人臉識別系統，系統在短時間內便成功鎖定該老翁的身處位置，再由警方派員趕往現場搜索，最終從報案起計約1.5小時成功尋回失蹤老翁。梁彥文指，若沒有運用人臉識別系統，可能動輒需要多個小時去尋找，而配合人臉識別系統尋找失蹤人士，所需時間能縮減至分鐘計算。

據了解，警方的人臉辨識別系統資料會保留180日，即使閉路電視系統的畫面資料超過相關保留期，警方仍可以透過數據，確認搜尋對象於何時、何地、及在哪支「銳眼」鏡頭曾經出現。