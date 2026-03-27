財委會通過40億撥款　銳眼計劃：6萬監控鏡頭覆蓋全港

立法會財委會今日（27日）通過約40億元撥款，用於推展「銳眼計劃」，預計至2028年合共有6萬支鏡頭覆蓋全港。會上，有議員問及，實施計劃後預計可節省的開支，少於每年經常性員工開支的原因；保安局副局長卓孝業指，系統不是以金錢價值衡量，令香港社區成為一個安全的社區，就是它最大的價值。



政府料「銳眼計劃」將提升執法行動及人羣管理的效率，預計由2028至29年度起，每年可節省逾1900萬。實政圓桌議員莊豪鋒指，計劃每年的經常性員工開支，只有約2600萬，問到為何計劃預計計劃帶來可節省的開支，會少於經常開支。

卓孝業：讓每人安心在社區活動 為銳眼系統最大價值

卓孝業解釋，預計使用計劃後可節省的開支，屬理論上的節省，是以使用後可節省的工時，變成現金價值計算，強調系統不是以金錢價值衡量，而是要確保公共秩序、安全。他形容，如果令香港社區，成為一個安全的社區，每一個人都安心在社區上活動，就是它最大的價值。

政府擬用約14億買光纖 管浩鳴形容「誇張」

政府擬用約14億元購買光纖，選委界林筱魯關注，當局是否一定需要使用光纖系統。卓孝業解釋，由於系統要傳送大量影像，需有穩定安全的傳輸，而硬的光纖傳輸較為安全。

選委界管浩鳴亦問到，系統主要拍攝街境為主，是否有必要由政府自行鋪設光纖。卓孝業表示，系統雖然大部分時間拍攝公共地方，但需要考慮私隱問題，如果政府系統出現任何保安事故，都會相當「尷尬」。而且不少鏡頭設在關鍵基礎設施附近，不適宜使用公開網絡。

管浩鳴追問，當局能否採用加密安排代替使用光纖，形容花約14億元「誇張」。卓孝業認為系統涉影像，採用相對安全的方法會較為穩妥。

郭芺蓉問需否再申撥款 升級人工智能

民建聯議員郭芺蓉提到，政府擬花1.6億元購買人工智能軟件，但人工智能發展一日千里，關注若日後出現更新的技術，當局是否需要再申請撥款升級。卓孝業表示，合約承辦商需要提供10年的維修保養和升級，系統最少可有10年的持續改進安排。

至於全港性閉路電視「銳眼計劃」，保安局預2028年增6萬個鏡頭。（資料圖片）

截至今年1月 銳眼助破899宗案件

「銳眼計劃」前年起推行，第一階段已裝設約五千支鏡頭，保安局指，連同六千支政府部門和其他機構接入的鏡頭，截至今年1月，已協助警方偵破899宗案件，包括謀殺和搶劫案等。