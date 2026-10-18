「銳眼」將駁商場CCTV　鄧炳強：商討進入最後階段　無需告知駁入

「銳眼計劃」實施2年，政府於全港罪案較高及人流較多的公眾地方安裝閉路電視，以防止罪案發生，預計2028年全港會有6萬支閉路電視。保安局局長鄧炳強在電視節目接受訪問時表示，私人商場的部分閉路電視將駁入「銳眼」，正進入商討的最後階段。私隱條例底下，部分商場本身已有提示市民正在攝錄，鄧炳強表示未必有需要告知市民已接駁至「銳眼」系統，視乎個別商場做法。



警方現階段就「銳眼」系統配合人臉識別，仍在試驗階段，應用於局部範圍。（資料圖片）

「銳眼」將駁入商場 實時收集犯罪黑點畫面

警方目前已將「銳眼」接駁入機場、鐵路、公共屋邨等，早前亦透露過與商場商討，將閉路電視接駁至「銳眼計劃」系統。鄧炳強在電視節目《講清講楚》提到，與商場的商討已進入最後階段，包括人流較多的商場。

至於鏡頭是否實時接駁系統，鄧炳強回應，如果預先知道該地點為犯罪黑點，便有可能需要實時。如果有罪案發生，會事後才取回閉路電視資料。他補充說，安裝「銳眼」的原則是希望在公眾地方防止與偵查罪案，至於私人地方如帳房，則會尊重商場意願。

私隱條例底下，商場本身已有提示市民正在攝錄，鄧炳強表示未必有需要告知市民閉路電視已接駁至「銳眼」系統，視乎個別商場做法。至於一般政府安裝的天眼，通常備份會保留30天，他表示考慮到商場的技術與政策不一，會花時間商討以配合商場政策。

鄧炳強指，商場的商討大部分已進入最後階段，包括人流較多的商場。（資料圖片）

6萬支鏡頭未包北都 預計發展後加約6500支

政府分階段實施「銳眼計劃」，計劃正推展第二階段，料隨後每年增加超過2萬支鏡頭 ，第三階段料於2028至2031年展開 ，預計2028年將安裝至6萬支鏡頭。

鄧炳強回應指，6萬支鏡頭未包括北都，他預計在北都發展後會增加大約6,500支。被問到北都安裝比例是否與一般市區有差異，他表示新的城市建設裏面可能已經有「銳眼」的相關系統，而且幅員較廣闊，一支鏡涵蓋的地方亦較廣，會按實際發展情況而決定。

北都發展後預計加約6500支鏡頭。（資料圖片）

「銳眼」系統配合人臉識別 自動追蹤疑犯去向

以往警方調查行劫案需要靠人手核對疑犯行蹤，用肉眼搜尋疑犯在下一支鏡頭出現的位置，處理過程相當費時。鄧炳強指，使用AI人臉識別後，警方能從第一現場拍攝到疑犯的特徵，應用科技並自動在其他鏡頭追蹤疑犯動向。他續解釋，近期的劫案當中，疑犯欲在犯案後離港，警方亦試過在機場堵截並拘捕歸案。

警方現階段就人臉識別仍在試驗階段，應用於局部範圍。鄧炳強指，目前技術運作順暢，希望未來應用至更廣的層面。