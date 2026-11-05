1.08億六合彩今晚攪珠　上班族信任同事夾$70買獎券　冀中獎置業

【六合彩／金多寶／幸運號碼／萬聖節金多寶】上期六合彩萬聖節金多寶8,000萬元頭獎無人中，多寶累積約8,043萬元至今晚（11月5日）9時半開彩的攪珠，馬會估計若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。

不少市民今午（5日）到被喻為「最幸運」的中環士丹利街投注站買獎券，現場大排長龍。有市民花費300元購買30張獎券，打算送給家中長輩以表孝心，也有上班族信任兩名同事，一同合資70元買六合彩獎券。



由於上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，11月5日晚上9時半開彩的攪珠，若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。（梁鵬威攝）

由於上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，11月5日晚上9時半開彩的攪珠，若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。（梁鵬威攝）

由於上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，11月5日晚上9時半開彩的攪珠，若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。（梁鵬威攝）

由於上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，11月5日晚上9時半開彩的攪珠，若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。（梁鵬威攝）

不少市民中午來到號稱「最幸運投注處」之一的中環士丹利街投注站投注，碰碰運氣。（張智浩攝）

不少市民中午來到號稱「最幸運投注處」之一的中環士丹利街投注站投注，碰碰運氣。（張智浩攝）

六合彩萬聖節金多寶攪珠已在上周六晚上（10月31日）攪珠，惟因頭獎無人中，多寶累積約8,043萬元（$80,429,724），估計今期頭獎獨中可得1.08億元，攪珠時間為今日（5日）晚上9時半。

買300元六合彩獎券即場放進利市封 送家中長輩表孝心

不少市民今午1時到中環士丹利街投注站買六合彩獎券，站內大排長龍。其中鄭小姐因事經過中環，順道到被喻為「最幸運」的中環士丹利街投注站碰運氣，花費300元購買30張「電腦飛」（由電腦隨機產生號碼或組合的獎券），即場將獎券放進利市封，打算送給家中長輩以表孝心。她笑說︰「𠵱家唔送錢，𠵱家送六合彩。」

鄭小姐花費300元購買30張「電腦飛」（由電腦隨機產生號碼或組合的獎券），即場將獎券放進利是封，打算送給家中長輩以表孝心。（張智浩攝）

市民笑說中頭獎也會繼續上班︰香港人精神

鄭小姐另外花費20元購買兩注六合彩獎券，希望能實現發財夢。被問到中頭獎後還會否上班，鄭小姐明言不會辭職，並會繼續工作，「香港人精神嘛，一定要返工㗎。」

由於上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，11月5日晚上9時半開彩的攪珠，若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。（梁鵬威攝）

由於上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，11月5日晚上9時半開彩的攪珠，若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。（梁鵬威攝）

上班族與同事合資70元買六合彩獎券︰要同信得過嘅人夾

早前有食環署衞生督察涉嫌合資中頭獎後，獨吞逾3,312萬元獎金，遭同僚入稟追討，事件轟動全港。不願上鏡的陳小姐趁午膳時間，與兩名同事合資70元買六合彩獎券，希望中頭獎後能夠買樓置業。被問到會否擔心獨吞獎金的事件發生，她笑說︰「所以先要同信得過嘅人夾。」

黃小姐擔心獨吞獎金的事件發生，強調絕不會與他人合資購買六合彩獎券。（張智浩攝）

上班族黃小姐同樣趁午膳時間特地購買六合彩，也希望能夠買樓置業，又指即使中頭獎還是要繼續上班。惟她擔心獨吞獎金的事件發生，強調絕不會與他人合資購買六合彩獎券。