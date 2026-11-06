佳寶兩店涉無牌經營烘焙部　食環署已即時提檢控　元朗店續焗麵包

自內地電商品牌京東收購佳寶超市以來，品牌迅速擴張。據傳媒報道，上月開張的元朗牡丹街分店，及現有觀塘康寧道分店，均設有「現場烘焙部」，出售平價麵包等烘焙食品。不過，食環署回覆查詢指，兩個處所屬無牌經營食物業，已即時向負責人提出檢控，即兩店的現場烘焙部均屬無牌經營。《香港01》正向佳寶查詢。



店內寫著「高級麵包」的區域，放置至少3部焗爐，其中一部正開啟運作。（林曉儀攝）

元朗「烘焙部」巡查執法後繼續運作

記者今日到佳寶位於元朗牡丹街分店視察，新店客似雲來，中午時分，不少市民到超市購物。店內寫著「高級麵包」的區域，放置至少3部焗爐，其中一部正運作。職員將麵包及葡撻放進焗爐，另一位職員則將剛出爐的食品分裝到盒子和膠袋。

記者以客人身份詢問職員，就有關食品製造牌問題，職員沒有正面回應，稱放進焗爐的食品都是半製成品，預先在工廠製作，在到店內用焗爐烤熟。惟店內可見麵包區域的烤盤上，職員整齊放置葡撻皮，葡撻餡則有待職員在現場加入。

現場店鋪在當眼處展示「新鮮糧食店」暫准牌照，但未見張貼「烘製麵包餅食店」或「食物製造廠」牌照。

食環署：如違規行為繼續查 將進一步檢控

食環署回覆查詢指，兩家門店均正向署方申請「食物製造廠」牌照，署方人員曾到上述兩處巡查，並發現其涉嫌無牌經營食物業，均已即時向負責人提出檢控。

署方指，會繼續密切監察情况，如發現違規行為持續，將採取進一步檢控行動。署方指，根據《食物業規例》（第132X章），經營涉及配製供出售予人在該食物業處所外進食的食物業，必須領有食環署簽發的食物製造廠牌照。任何人無牌經營食物業，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁六個月，另加每日罰款900元。

麵包區域的烤盤上，職員整齊放置葡撻 皮，葡撻餡則有待職員在現場加入。（林曉儀攝）

元朗牡丹街分店上月營運 標榜平價麵包

翻查資料，內地電商平台京東在去年8月完成收購佳寶食品超級市場，其後業務版圖持續擴張，佳寶的官方專頁在今年6月宣布品牌突破100間分店。自京東收購以來，經常推出8折優惠，吸引市民掃貨。京東曾指出，在促銷期間，佳寶全港門市的銷售額增長逾2倍。

根據佳寶官方專頁顯示，元朗牡丹街的新分店於上月4日投入服務，店內設置商用焗爐，供應多款烘焙食品，包括菠蘿包、牛角包及千層酥等，其烘焙食品主打平民路線，港式蛋撻售價為12元四件、芝士腸仔包只需4元一個。