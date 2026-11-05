惠康/百佳/屈臣氏/萬寧88折！佳宝8折/崇光超市23折/7-Eleven77折

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，惠康買滿$168享88折，百佳則滿$150享88折，屈臣氏、萬寧同樣88折。佳宝更一連13日全場8折，崇光感謝祭今次以「40+1喜悅加賞」為主題，優惠23折起。而7-Eleven買滿$100即享77折。即看以下精選產品推介！



惠康超市｜買滿$168享88折 灣仔碼頭水餃$10.6/包

惠康超市買滿$168即享全單88折，折扣無上限，優惠期只限11月7日一天，其中：灣仔碼頭芹菜蓮藕／薺菜豬肉水餃9隻裝／冬菇雞肉水餃$10.6/包（原價$27.9至29.9/包）；大裝艾菲蘋果$26.4/4個，平均$6.6/個（原價$13/個）；Meadows急凍挪威三文魚扒（2件裝）平均$34.4/包（原價$58/包）。

即日（5日）起至6日任選日本/韓國單件裝雪糕/雪條5件或以上，即享77折。其中：日本明治 冰凍甜點/井村屋 冰凍甜點/日本樂天 零糖雪條$70.9/5件，平均$14.2/件（原價$25/件）；Lavelee 乳酪雪糕杯$61.6/5件，平均$12.4/件（原價$22.5/件）。

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百佳超市｜買滿$150享88折 滿$200再減$20

百佳超市11月7日同樣有折，而且買滿$150便可享有88折，優惠只限1日。其中在11月6日，凡樂賞會／ 鑽石／VIP會員，限定搶先賞。PNS網購更買滿$800輸入「DOFF8」即享92折，買滿$1,200，輸入優惠碼「DOFF12」，同樣享88折。此外，到門市掃碼領取WeChat Pay HK優惠券，並以WeChat Pay HK付款，88折後滿$200，即減$20。

到門市掃碼領取WeChat Pay HK優惠券，並以WeChat Pay HK付款，88折後滿$200，即減$20。

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佳宝超市｜1連13日全場8折 純牛奶$2.7/盒

佳宝由11月3日至15日，1連13日全場8折，其中：七鮮芥花籽油 / 粟米油（900毫升）$33.6/2支，平均$16.8/支（原價$29.9/支）；七鮮純牛奶$16/6盒，平均$2.7/盒（原價$4/盒）；日本雞蛋10隻 $17.6/排（原價$22/排） ；七鮮泰國茉莉香米（8公斤裝） $85.6/包（原價$106.9/包） ；日本北海道帆立貝(800克) $160/包（原價$200/包）。

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崇光超市｜感謝祭freshmart 23折起 北海道南瓜$20個

崇光由10月23日至11月22日，1連31日分階段舉行崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks），今次以「40+1喜悅加賞」為主題。

第一階段日期：2026年10月23日至2026年11月8日

第二階段日期：2026年11月9日至2026年11月22日



第二階段的產品尚未公開。不過，即日（5日）起至8日的精選產品仍在熱賣中，包括：南北行精選益食花膠筒$750/2件，平均$375/件，原價$1,630/件，相當於23折；Connetable沙甸魚 (各款)$69/4盒，平均$17.25/盒，原價$38/盒；日本北海道南瓜$39.9/2個，平均約$19.95/個，原價$35/個；PlaNeat香烤池魚 / 白沙甸魚系列$43.9/2件，平均$21.95/件（原價$35/件）；Love Earth有機即食營養燕麥奇妙飲買1送1（原價$98）；校羽人蔘雞湯 $120/3件，平均$40/件（原價$89/件） 。（崇光銅鑼灣店）

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7-Eleven｜買滿$100即享77折 蛋白棒$17.4/件

7-Eleven即日（6日）早上7時起至8日早上6時59分，買滿$100即享77折，其中：BAREBELLS蛋白棒55克$34.7/2件，平均$17.4/件（原價$45/2件）；Rokeby Farms高蛋白鮮奶昔$40.1/2支，平均$20.1/支（原價$52/2支）；QUEST蛋白質曲奇$35.5/2件，平均$17.8/件（原價$46/2件）。

屈臣氏｜無門檻88折 加送$100優惠券

屈臣氏將於11月7日推出易賞錢會員專享的一日快閃優惠，只要結賬時輸入優惠碼「12OFF」，即享88折優惠。此外，在門市消費更送總值$100優惠券（含$50屈臣氏優惠券x2）；買精選益生菌產品滿$488，加送屈臣氏$60健康產品優惠券，AlipayHK 香港用戶掃碼享優惠，消費滿 HKD200 減HKD20。

屈臣氏將於11月7日推出易賞錢會員專享的一日快閃優惠，只要結賬時輸入優惠碼「12OFF」，即享88折優惠。

萬寧超市｜滿$288享88折 健康產品更低至66折

萬寧超市將於今日（11月6日）推出滿$288，輸入優惠碼「26NOVHH」即可享88折優惠。其中精選健康產品更低至66折，包括：樂敦糖脂注意報60粒平均$237.6/件（原價$360/件）；Proven益生菌護肝排毒配方300億（30粒）平均$395.3（原價$499/件）。

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本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

