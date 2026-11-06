旺角診所$199連3日藥惹議　衞生署：非持牌私營醫療但有註冊醫生

旺角一間新開診所「華美醫療」，因門外招牌下貼着「$199診金+三日藥」的大字，收費較市面上大多數私家診所低，引起注目。有網民昨日（5日）就此在社交平台Threads發文，惹來網上熱議，大多數網民圍繞該診所的裝修風格，與本港主流私家診所不同，議論紛紛；有人更翻查衞生署的私營醫療機構登記冊，未能找到該診所名稱，因此質疑診所會否涉及違規，甚至是無牌行醫，亦有多人稱已向衞生署舉報。



《香港01》今日（6日）到場了解，診所內有兩位香港註冊醫生。問及現時是否有衞生署牌照，醫生表示正在申請，並指衞生署曾派員來調查，稱無違規狀況。



衞生署回覆表示，根據署方紀錄，有關診所和所在地址，並非持牌私營醫療機構或豁免診所。衞生署人員已向華美醫療了解，確認該處所有註冊醫生執業。同時，人員已提醒該處所應盡快向衞生署申請診所牌照或豁免書。



華美醫療因其裝修風格與本港主流私營診所不同，引起網上熱議。（《香港01》記者攝）

今次引起網民熱議的新開診所「華美醫療」，位於旺角染布房街17A號地下。這場風波緣於昨日（5日），有網民在社交平台Threads發帖文，寫着「乜嘢嚟？係咪大陸診所？點解搵唔到登記？」隨後引起大量網民留言。

有網民在社交平台Threads發文，指未能在衞生署私營醫療機構登記冊找到旺角「華美醫療」的名字，質疑診所可能涉違規。（shellypoon_@Threads）

網民主要圍繞診所的名字「華美醫療」、裝修風格，及其門外招牌下貼着「$199診金+三日藥」的收費大字，展開熱烈討論，有不少人認為這些標明收費的方法，且收費較市面低，與本港其他私家診所大相逕庭。加上有網民翻查衞生署的私營醫療機構登記冊，未能找到該診所名稱，引起不少人質疑診所會否涉及違規，甚至是無牌行醫，亦有人聲稱已向衞生署舉報。

記者今日到華美醫療了解並就診，診所外貼有慢病共治、基層醫療指南、大腸癌篩查計劃、家庭醫生等政府認可標識，又張貼流感疫苗及199元看病的大字，惟沒有衞生署診所牌照或豁免書資訊。

《香港01》記者今日到華美醫療就診。（《香港01》記者攝）

診所内有兩名醫生，男醫生為葉霆鋒，女醫生為伍靜文，其中葉霆鋒已登記為基層醫療署的家庭醫生，翻查醫委會的普通科醫生名單，可找到該兩位醫生的名字。

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患有感冒及喉嚨痛的記者來求診，醫生伍靜文為記者登記後，等約10分鐘，便讓記者進入診症室，問診過程包括探熱、手電筒觀察咽喉及胸腔聽診，與其他私人執業的普通科醫生無異。記者最後被診斷扁桃體偏紅，為上呼吸道感染，獲處方3日藥及一張即日醫生紙，收費199元。就診期間，曾有婆婆來詢問打流感針是否免費。

醫生觀察為記者處方三日藥及一張即日醫生紙，收費199元。（《香港01》記者攝）

診症過後，醫生伍靜文遞上其名片，有列出相關學歷，包括香港中文大學内外全科醫學士、香港家庭醫學學院家庭醫學文憑、倫敦瑪麗女王大學臨床皮膚學深造文憑。

記者曾就該診所是否持牌向醫生查詢，獲回覆指該診所今日才正式應診，目前正申請衞生署牌照。另外，葉霆鋒醫生稱衞生署下午曾到場了解情況，並指其醫生牌照有效可營業。

衞生署：確認有註冊醫生執業 提醒該處所盡快申請診所牌照或豁免書

就有關網民對涉事診所的質疑，衞生署回覆《香港01》表示，根據署方紀錄，華美醫療和地址「旺角染布房街17A號」並非持牌私營醫療機構或豁免診所。衞生署人員已向華美醫療了解，確認該處所有註冊醫生執業。同時，署方人員已提醒該處所應盡快向衞生署申請診所牌照或豁免書。

另外，在「疫苗資助計劃」、「院舍防疫注射計劃」和「大腸癌篩查計劃」下，旺角染布房街17A號地下為葉霆鋒醫生的登記地址。

政府自2025年10月起接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請，預計診所的法定規管制度最早於2027年12月底全面實施，即《私營醫療機構條例》下有關無牌營辦診所以及在未持有有效豁免書的情況下營辦小型執業診所的罰則條文屆時才生效。