屹立旺角30年繡花鞋舖「榮華花鞋」將光榮結業　老闆：人始終要退

位處旺角彌敦道、有逾30年歷史的樓梯底舖「榮華花鞋」，在社交平台宣布即將「光榮結業」，全店貨品以七折出售。該店以出售繡花拖鞋而聞名，除傳統的壓花圖案繡花拖鞋，也有熊貓圖樣等流行款式。八旬店主蘇先生向《香港01》透露，因下一代無意接手，只好結業，並即將退休。他說：「無話唔拾得，人係始終要退。」而這間轉角留情的樓梯底舖，亦將成集體回憶。



旺角榮華花鞋即將結業，全店貨品以七折出售。（Threads@tsing.yi）

旺角榮華花鞋即將結業，全店貨品以七折出售。（Threads@tsing.yi）

屹立旺角彌敦道超過30年的「榮華花鞋」，位處皇上皇大廈地下樓梯底，驟眼一看或許不太起眼，細少的舖位放滿林林種種的鞋，名氣最高的便是流行於上世紀50、60年代的繡花拖鞋，款式包括傳統的串珠小龍布繡珠拖、時款的日本壽鶴織錦料拖鞋等。以該年代為背景的王家衞經典電影《花樣年華》中，演員張曼玉亦曾穿過繡花拖鞋。店主蘇偉樵曾在接受傳媒訪問時表示，店舖所售的繡花拖鞋是室內拖鞋，以往前來光顧的人都是中產階級。

不過，好景不常，榮華花鞋日前在社交平台表示，店舖即將光榮結業，全店貨品以七折出售。八旬店主蘇先生稱將會退休，並稱因下一代無意接手，只好結業。他又指，預計本月內結業，但自他即將退休的消息傳開後，多了很多顧客前來「掃貨」，清出存貨便會結業。談到結業感受，他指已準備好迎接退休，又說，「無話唔拾得，人係始終要退！」