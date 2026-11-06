大維修圍標｜ICAC等人搜新蒲崗3建築及顧問公司　兩男被押返調查

政府「打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊」今日（6日）宣布，首個聯合行動成功打擊一個涉及黑社會的圍標集團，拘捕28人，他們涉嫌以行賄、冒簽文件等手段獲取12份樓宇大維修合約，以及涉受安排多間顧問公司以極低價錢或「幽靈標」投標，製造競爭假象。案件涉及12份來自中西區、葵青區等樓宇工程合約，當局成功阻截5宗合約，涉款9,000萬元。



廉政公署（ICAC）及競爭事務委員會（競委會）等人員，今日傍晚先到新蒲崗八達街一工商大廈一間建築公司搜證；晚上8時再押一名男子抵達雙喜街一工廈一間建築工程公司調查；其後再押另一名男子往六合街一工商大廈一間建築顧問公司的辦公室。



政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊成功打擊一個涉及黑社會的圍標集團，拘捕28人。競爭事務委員會（競委會）與廉政公署（ICAC）人員，11月6日在新蒲崗八達街9號一座工商大廈，搜查一間建築公司的辦公室。（梁偉權攝）

《香港01》記者傍晚6時許在八達街9號宏基中心二期（Two Portside）所見，多名調查人員在涉事建築公司翻找文件，其中一個被搜查的紙箱貼有大廈名。

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊成功打擊一個涉及黑社會的圍標集團，拘捕28人。競爭事務委員會（競委會）與廉政公署（ICAC）人員，11月6日在新蒲崗八達街9號一座工商大廈，搜查一間建築公司的辦公室。（梁偉權攝）

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晚上約8時，調查人員將一名身穿恤衫和卡其色褲的男子，押到雙喜街17號富德工業大廈一間建築公司辦公室調查。該名男子以風褸蓋住雙手。涉事辦公室大門使用磨砂玻璃，從外面無法觀察內裏情況。至晚上9時許，該男子被押落樓、登上私家車帶走，當時仍以風褸遮蓋雙手，但在衣物罅隙間仍可見到他被鎖上手銬。

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊成功打擊一個涉及黑社會的圍標集團，拘捕28人。競爭事務委員會（競委會）與廉政公署（ICAC）人員，11月6日在新蒲崗雙喜街17號一座工業大廈，搜查一間建築公司的辦公室，並將一名男子押到現場調查。（羅日昇攝）

其後在晚上近8時45分，調查人員將另一名男子押到六合街23號萬昌中心一建築顧問公司的辦公室搜查。該名男子身穿黑色T恤和黑色長褲，雙手同樣被風褸遮蓋。公司大門使用磨砂玻璃，無法從外觀察內裏情況。

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊成功打擊一個涉及黑社會的圍標集團，拘捕28人。競爭事務委員會（競委會）與廉政公署（ICAC）人員，11月6日在新蒲崗六合街23號一座工商大廈，搜查一間建築顧問公司的辦公室，並將一名男子押到現場調查。（梁偉權攝）

保安局局長鄧炳強早前在記者會上表示，涉案犯罪集團涉嫌以圍標、賄賂、偽造文書、恐嚇及勒索等行為，以獲得12份全港多區的樓宇工程合約，總額1億元；另有8個屋苑未批出合約。集團分工精細，串謀多間承建商及顧問公司，利用黑社會成員滲透不同持份者，操控投標結果。

集團會事先找出未曾獲發強制驗樓令的樓宇作目標，預先安排成員，以公司名義購入大廈的單位，為日後參選法團職位、操控工程招標結果鋪路。調查發現，犯罪集團的成員同時兼任最少9個不同樓宇的法團成員。

保安局局長鄧炳強公布拘捕28人，涉嫌大維修工程有圍標行為。（林彥汛攝）

警方的調查則發現，4間工程承建商涉嫌製造虛假文書，他們所提交的定期註冊文件或工程的文件上，載有當時已經離世的技術董事、獲授權人士簽署。案中部分專業人士同時承擔多達80個強制驗樓項目，有專業人士離世後，被冒充簽名，繼續簽署相關工程文件。警方懷疑涉案者企圖藉此欺騙當局相信工程由合資格人士監督。

警務處副處長（行動） 葉雲龍。（林彥汛攝）

同時，該圍標集團會透過旗下顧問公司，以極低價錢投標，同時有「幽靈標」，即安排其他由集團控制的公司一起參與投標，製造競爭假象。集團並會派人以恐嚇、滋擾、誘騙、賄賂的非法手段，逼使其他投標者退出或配合。顧問中標後，會串通表面上無關連的承建商、被滲透的法團成員、物管人員，操控承建商招標，並刻意隱瞞工程細項，待工程合約批出後，大量追加不必要的工程項目。 同時，集團透過虛假顧問協議、假賬等，隱匿及清洗犯罪得益，並用作營運黑社會集團的其他非法活動。

廉政公署執行處處長蔡樹強。（林彥汛攝）

競委會則指出，圍標集團涉嫌在5幢分別位於油尖旺區、東區、大埔區的住宅大廈的維修工程圍標，在部分項目尋找集團以外的承建商，向對方提供俗稱「功課」的價格指示，有關行為涉嫌構成圍標、合謀定價、交換敏感資料。集團的顧問公司亦涉嫌在葵青區某工廈維修項目當中，應集團以外的一個工程承建商要求，以特定的金額入標，並安排其他顧問公司配合，提交價格更高的「豬仔標」。競委會證據顯示，集團曾嘗試招攬更多顧問公司入局，惟未成功，因為集團打算招攬的顧問公司，早已為其他集團圍標。

競爭事務委員會行政總裁畢仲明。（林彥汛攝）