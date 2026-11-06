大維修圍標｜涉以行賄、幽靈標等獲中標　28人被捕疑與黑社會有關

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊今日（6日）宣布，成功打擊一個涉及黑社會勢力的圍標集團，28人被捕，涉嫌以行賄、冒簽文件等手段獲取12份樓宇大維修合約。集團又安排多間顧問公司以極低價錢或「幽靈標」投標，以製造競爭的假象。案件涉及12份來自中西區、葵青區等樓宇工程合約，成功阻截五宗合約，涉款9,000萬元。



保安局局長鄧炳強表示，有人鎖定未強制驗樓的大廈，以公司名義購入單位，為參選法團職位鋪路。有被捕人士兼任九幢大廈的法團成員，亦有專業人士同時負責80多個強制驗樓項目。另外有專業人士離世後，被冒充簽署工程文件。



保安局局長鄧炳強公布拘捕28名人士，涉嫌大維修工程有圍標行為。（林彥汛攝）

28人被捕 涉欺詐、行賄等獲取12份共1億元合約

保安局局長鄧炳強、警務處副處長（行動）葉雲龍、警務處有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌、廉政公署執行處處長蔡樹強和競爭事務委員會行政總裁畢仲明，下午公布案件詳情。鄧炳強指該集團涉嫌以圍標、賄賂、偽造文書、恐嚇及勒索等行為，以獲得12份全港多區的樓宇工程合約，總額1億元。

呢個集團處心積慮，早有長期部署，鎖定業主缺乏專業知識呢個弱點，專門揀選樓齡高、長者多嘅樓宇落手。 鄧炳強

鄧炳強指集團分工精細，串謀多間承建商及顧問公司，利用黑社會成員滲透不同持份者，操控投標結果。（資料圖片/方承恩攝）

有被捕人士兼任至少九幢樓宇法團成員 為操控招標鋪路

鄧炳強指集團分工精細，串謀多間承建商及顧問公司，利用黑社會成員滲透不同持份者，操控投標結果。集團會事先找出未曾獲發強制驗樓令的樓宇作目標，預先安排成員，以公司名義購入大廈的單位，為日後參選法團職位、操控工程招標結果鋪路。調查發現，犯罪集團的成員同時兼任最少9個不同樓宇的法團成員，鄧炳強形容，「佢哋名副其實係職業嘅法團成員。」

當上述樓宇獲發強制驗樓令，集團成員會賄賂建築業專業人士，或透過黑社會成員軟硬兼施操控，令他們盲目簽署法定表格。案件中，有部分專業人士同時承擔多達80個強制驗樓項目，有專業人士離世後，被冒充簽名，繼續簽署相關工程文件。

有人以「幽靈標」投標製造競爭假象 中標後追加大量項目

至於招標，集團會透過旗下顧問公司以極低價錢投標，同時有「幽靈標」，即安排其他由集團控制的公司一起參與投標，製造競爭假象。集團並會派人以恐嚇、滋擾、誘騙、賄賂非法手段，逼使其他投標者退出或配合。

當顧問中標後，集團會串通表面上係無關連的承建商，被滲透的法團成員、物管人員，操控承建商招標，並刻意隱瞞工程嘅細項，待工程合約批出後，大量追加不必要的工程項目。 同時，集團透過虛假顧問協議、假賬等，隱匿及清洗犯罪得益，並用作營運黑社會集團的其他非法活動。

鄧炳強相信是次行動成功瓦解圍標集團，拘捕28人，包括六間承建商的七名董事、六名職員、10名顧問公司的董事、兩名職員、一名物業管理公司的董事及一名職員，以及一名法團成員。部份被捕人士有黑社會背景，被捕人士涉嫌欺詐、偽造文書、串謀詐騙、串謀向代理人提供利益、串謀使代理人收受利益。

廉政公署執行處處長蔡樹強。（林彥汛攝）

廉署：成功阻截五宗合約 涉款9千萬元

蔡樹強表示，廉署早前接獲小業主投訴，懷疑住宅大維修工程有圍標情況。經特遣隊聯合調查後，搜查逾50個地點，並檢取大量銀行紀錄、公司數簿等，懷疑有工程承建商賄賂顧問公司、物業管理公司、法團等，意圖影響業主判出合約的決定。

案件涉及的大廈位於中西區、油尖旺區、深水埗區、葵青區及屯門區，成功阻截五宗合約，總值9,000萬元。廉署又指不法分子以大量現金交易及虛假交易記錄以隱瞞黑錢去向，但署方經法證會計專家追查後發現不妥。

警務處副處長（行動） 葉雲龍。（林彥汛攝）

競委會：圍標集團向其他承建商提供「功課」價格指示

競爭事務委員會行政總裁畢仲明則表示，競委會在聯合行動中，搜查共11個處所，包括兩間工程承建商、三間顧問公司的辦公室，以及涉案公司人員的住所，檢獲大批證物，包括電話、電腦、招標文件同埋通訊記錄。

畢仲明又指，圍標集團涉嫌在5幢分別位於油尖旺區、東區、大埔區的住宅大廈的維修工程圍標，相關工程合約大約共值2,500萬元。 除安排旗下的承建商圍標外，圍標集團更在部分項目尋找集團以外的承建商，向對方提供俗稱「功課」的價格指示，有關行為涉嫌構成圍標、合謀定價、交換敏感資料。五幢大廈的工程招標開展前，涉案集團控制的顧問公司，早已用極低價取得全部的顧問合約，為日後操控股工程招標鋪路。

另外，競委會亦發現集團的顧問公司，涉嫌在葵青區某個工廈維修項目當中，應集團以外的一個工程承建商要求，以特定的金額入標，並按排其他顧問公司去配合，提交價格更高的「豬仔標」。競委會證據顯示，集團曾嘗試招攬更多顧問公司入局，惟未成功，因為集團打算招攬的顧問公司，早已為其他集團圍標。

競委會亦發現集團的顧問公司，涉嫌在葵青區某個工廈維修項目當中，應集團以外的一個工程承建商要求，以特定的金額入標，並按排其他顧問公司去配合，提交價格更高的「豬仔標」。（鄧倩螢攝）

警方：部份被捕人士有黑社會背景 成功搗破七個非法場所

警務處副處長（行動） 葉雲龍則表示，調查發現部分人有三合會背景。警方有組織罪案及三合會調查科聯同九龍西、新界北總區昨日突擊搜查40個涉嫌由相關的三合會人士操控的處所，截查超過600名人士，成功搗破五個非法賭場、兩間賣淫場所，拘捕30男8女，年齡介乎29歲到72歲。

而在今日，有組織罪案及三合會調查科聯同九龍東同埋新界南總區，就5宗涉嫌顧問公司或工程承辦商作出的欺詐、製造虛假文書等案件，採取執法行動。行動中，警方拘捕7男1女，年齡介乎38歲至79歲，包括有關公司的董事以及獲授權簽署人。

有顧問公司董事隱瞞利益關係

葉雲龍指，欺詐案涉及一名顧問公司董事，在今年五月就屋苑維修工程投標時，聲稱無擔任其他公司的董事，惟他實際上擔任另一間顧問公司的董事。警方懷疑有人藉虛假聲明，刻意隱瞞兩間公司的利益關係，誘使當局相信該名投標者並無潛在利益衝突。

另外四宗案件涉及製造虛假文書，涉及四間工程承建商，他們所提交的定期註冊文件或工程的文件上，載有當時已經離世的技術董事、獲授權人士簽署。警方懷疑有人冒充已離世的專業人士簽署，製造及提交虛假文件，從而欺騙當局相信工程由合資格人士監督。