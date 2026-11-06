大維修圍標｜有人兼任九廈法團以操控投標結果　鄧炳強：職業成員

​宏福苑大火改革，政府日前成立打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊，統籌聯合行動。特遣隊日前進行首個聯合行動，拘捕28人，成功瓦解一個圍標集團。保安局局長鄧炳強表示，有人鎖定未強制驗樓的大廈，以公司名義購入單位，為參選法團職位鋪路。有被捕人士兼任九幢大廈的法團成員，鄧炳強形容「佢哋名副其實係職業嘅法團成員」。有專業人士同時負責80多個強制驗樓項目，另有專業人士離世後，被冒充簽署工程文件。



樓宇維修工程圍標聯合特遣隊日前舉行首個聯合行動，拘捕28人，成功瓦解一個圍標集團。（林彥汛攝）

事先購入未強制驗樓大廈單位 爭取出任法團職位

鄧炳強指，集團分工精細，串謀多間承建商、顧問公司，利用黑社會成員滲透不同持份者，有系統地操控投標結果。集團會事先找出未曾獲發強制驗樓令的樓宇作目標，預先安排成員，以公司名義購入大廈的單位。

當政府發出維修令，這些成員便會爭取在有關法團擔任重要職位，包括司庫、秘書，以此控制法團的管理權。調查發現，犯罪集團的成員同時兼任最少9個不同樓宇的法團成員，鄧炳強形容，「佢哋名副其實係職業嘅法團成員。」

警務處副處長（行動） 葉雲龍。（林彥汛攝）

四工程承建商冒充離世專業人士簽文件

警務處副處長（行動） 葉雲龍則表示，警方發現四間工程承建商涉嫌製造虛假文書，他們所提交的定期註冊文件或工程的文件上，載有當時已經離世的技術董事、獲授權人士簽署。警方懷疑有人冒充已離世的專業人士簽署，製造及提交虛假文件，從而欺騙當局相信工程由合資格人士監督。

當上述樓宇獲發強制驗樓令，集團成員會賄賂建築業專業人士，或透過黑社會成員軟硬兼施操控，令他們盲目簽署法定表格。案件中，有部分專業人士同時承擔多達80個強制驗樓項目，有專業人士離世後，被冒充簽名，繼續簽署相關工程文件。

保安局局長鄧炳強公布，樓宇維修工程圍標聯合特遣隊日前拘捕28名人士，涉嫌大維修工程有圍標行為。（林彥汛攝）

以「幽靈標」、非法手段逼使其他投標者退出

至於招標，鄧炳強指，集團會透過旗下顧問公司，以極低價錢投標，同時有「幽靈標」，即安排其他由集團控制的公司一起參與投標，製造競爭假象。集團並會派人以恐嚇、滋擾、誘騙、賄賂的非法手段，逼使其他投標者退出或配合。

當顧問中標後，集團會串通表面上無關連的承建商、被滲透的法團成員、物管人員，操控承建商招標，並刻意隱瞞工程細項，待工程合約批出後，大量追加不必要的工程項目。 同時，集團透過虛假顧問協議、假賬等，隱匿及清洗犯罪得益，並用作營運黑社會集團的其他非法活動。

競爭事務委員會行政總裁畢仲明。（林彥汛攝）

五大廈涉「功課」、「豬仔標」

競委會行政總裁畢仲明則表示，圍標集團涉嫌在5幢分別位於油尖旺區、東區、大埔區的住宅大廈的維修工程圍標，在部分項目尋找集團以外的承建商，向對方提供俗稱「功課」的價格指示，有關行為涉嫌構成圍標、合謀定價、交換敏感資料。五幢大廈的工程招標開展前，涉案集團控制的顧問公司，早已用極低價取得全部的顧問合約，為日後操控股工程招標鋪路。

另外，競委會亦發現集團的顧問公司，涉嫌在葵青區某個工廈維修項目當中，應集團以外的一個工程承建商要求，以特定的金額入標，並安排其他顧問公司去配合，提交價格更高的「豬仔標」。競委會證據顯示，集團曾嘗試招攬更多顧問公司入局，惟未成功，因為集團打算招攬的顧問公司，早已為其他集團圍標。