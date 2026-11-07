流感｜專家料轉冷再肆虐　兒童病情轉差快　留意肚痛或心肌炎先兆

今季流感錄得29宗兒童感染流感嚴重個案，港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華出席商台節目《政經星期六》時表示，留意到今季兒童感染後病情惡化較快，又指今次流感可能與冬季流感合併，因轉冷的時候呼吸道病毒感染又會再肆虐，變相要渡過一個很長的流感時間。



他特別提醒家長切勿忽略子女的「肚痛」或「持續嘔吐」等症狀，因為有可能是心肌炎的病徵，及早求醫有助減低兒童的死亡風險。



港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華。(資料圖片)

流感發病率仍處較高水平 社區交叉感染嚴重

關日華在節目上表示，目前流感發病率仍處於較高水平，由於距離上一次接種疫苗已有一段長時間，令抗體水平下降，加上部份人本身有先天因素，和病毒可能出現惡化，社區交叉感染的情況亦相當嚴重，呼籲高危人士，包括幼童和長者等應盡快接種流感疫苗。

近日不少兒童感染流感個案情況迅速轉差，他建議，家長要做好個人保護措施，保持良好的個人及環境衞生、勤洗手，在人多擠迫的地方佩戴口罩；若然子女出現流感症狀，並伴隨呼吸急促、持續高燒不退或抽筋等情況，應盡快帶求醫。

他特別提醒家長切勿忽略子女「肚痛」或「持續嘔吐」等症狀，因為有可能是心肌炎的病徵，及早求醫有助減低兒童的死亡風險。

近年新冠病毒不斷變種，他指，目前正流行XFG病毒株，過種接種的疫苗或感染康復後的抵抗力會隨時間減退，若已超過半年未打針或康復，建議再次打針，以防範新冠感染及「長新冠」。