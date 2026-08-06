7歲童染甲流死亡　關日華指H3病毒株或變異　嚴重可一日內變重症

衞生署衞生防護中心早前公佈，一名7歲男童確診感染甲型流感H3後病情惡化，至8月4日不治，為今年首宗兒童流感死亡個案。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今日（6日）接受電台訪問時表示，不便評論個別個案，但他指現時社區的流感抗體水平普遍偏低，加上病毒或出現基因變異，可誘發極為罕見且兇險的「細胞因子風暴」，令患者器官嚴重發炎，病情可在短短一天內急劇惡化。



衞生署衞生防護中心早前公佈，一名7歲男童確診感染甲型流感H3後病情惡化，至8月4日不治，為今年首宗死亡個案。 （資料圖片）

據衞生防護中心資料，該名7歲男童自7月27日起出現咳嗽及流鼻水，8月1日開始發燒，其後病情持續惡化，至8月3日出現反應遲緩，經檢測後證實對甲型流感H3病毒呈陽性反應，至8月4日終告不治。

關日華在港台節目《千禧年代》中指，不便評論個別個案。對於不少市民質疑何以接種流感疫苗後仍會出現重症，他強調絕不能因此否定疫苗的重要性，因若市民接種疫苗已一段時間，體內的抗體水平會隨時間逐漸下跌，保護力自然有所減退，同時需要深入了解病患本身是否患有先天性免疫系統問題。

他補充說，現時流行的甲型流感H3病毒株，臨床上發現病情轉差的速度較快，部份患者更會伴隨低血壓及腦部等器官感染。他分析，病毒抗體基因出現漂移或轉異，會導致人體現有的免疫力未能有效應對，引發急劇的免疫反應「細胞因子風暴」。

亞洲兒童傳染病學會會長關日華。（受訪者提供）

關日華警告指，當白血球遇到病原體抗體時，若產生的免疫反應過於劇烈，會連帶攻擊自身器官，引致心臟、肝臟及腦部發炎，稱這類情況是兒科醫生最不願見的，嚴重者可在短短一日、甚至數小時內全身器官衰竭，病情急速轉差。他亦指，目前本港兒童因感染流感、或腺病毒等而入院的基數龐大，因此出現重症的個案亦相應增加。

面對流感威脅，關日華特別叮囑家長，若發現子女出現流感症狀，切勿單純依賴家用快速測試，應第一時間密切觀察病徵。如小朋友出現以下持續高燒不退、神志改變或反應遲緩、無法進食及小便明顯減少等警告訊號，必須即時求醫接受專業評估。

關日華又強調，早期發現並及早使用免疫治療，能有效遏止「細胞因子風暴」惡化，救回病童性命。他再次呼籲未接種本年度流感疫苗的市民，應盡快帶同子女打針，並在日常生活中保持個人衛生及防護措施，減低感染風險。