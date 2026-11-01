流感｜關日華指兒童病情可迅速惡化　倘持續高燒、腹痛應盡快求醫

本港流感季持續，亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫過敏及傳染病科專科醫生關日華指，流感並非普通傷風，兒童病情可迅速惡化，如兒童染病出現嚴重病徵，例如持續高燒、嘔吐、腹痛、呼吸困難、氣促或喘鳴等，應盡快求醫。



他也提到，流感病發初期，病毒會大量複製及排出，病發後首48小時是抗病毒治療的重要時機，第二代流感藥「巴洛沙韋」針對病毒複製，只需單次服用，約24小時便可清除病毒，建議業界考慮使用，以便減低社區傳播。



亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫過敏及傳染病科專科醫生關日華指，流感並非普通傷風，兒童病情可迅速惡化，如兒童染病出現嚴重病徵，例如持續高燒、嘔吐、腹痛等，應盡快求醫。（受訪者提供）

亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫過敏及傳染病科專科醫生關日華表示，本港流感季持續近4個月，據衛生防護中心資料，截至10月底，本港錄得28宗兒童嚴重流感個案，包括2宗死亡4宗危殆個案；開學後亦錄得近460宗學校流感樣疾病爆發，約2,800人受影響。

關日華說，流感並非普通傷風，兒童病情可以迅速惡化，年幼、患有慢性疾病、免疫力較弱，有心肺或神經系統疾病的兒童尤其需要留意，一旦出現嚴重病徵，例如持續高燒、嘔吐、腹痛等，應盡快求醫。

關日華提到，流感病發初期，病毒會大量複製及排出，因此病發後首48小時是抗病毒治療的重要時機，第二代流感藥「巴洛沙韋」主要針對病毒複製，愈早介入，愈能及早控制病毒量，只需單次服用，約24小時便可清除病毒。（受訪者提供簡報截圖）

關日華提到，流感病發初期，病毒會大量複製及排出，因此病發後首48小時是抗病毒治療的重要時機，第二代流感藥「巴洛沙韋」主要針對病毒複製，愈早介入，愈能及早控制病毒量，只需單次服用，約24小時便可清除病毒。

他指，在護老院，兒童照顧機構、小朋友院舍、學校等群體密集的地方，若能提高治療效果，並借助抗病毒藥物減低整個環境中的病毒量，有助於減低社區傳播，建議業界考慮使用第二代流感藥。