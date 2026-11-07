馬會彩繪馬雕塑展移師中環交易廣場及怡和大廈舉行　展期至11.17

香港賽馬會馬年系列活動之一「融馬情國際藝術巡展」社區展覽，近日移師中環交易廣場及怡和大廈舉行，展出至11月17日。馬會透過由知名藝術家馬興文創作的馬匹雕塑，以及市民參與彩繪的小融馬雕塑，頌揚人馬之間的情誼，並象徵馬會與社區同行。



香港賽馬會馬年系列活動之一「融馬情國際藝術巡展」社區展覽，近日移師中環交易廣場及怡和大廈舉行，展出至11月17日。（馬會提供）

「融馬情國際藝術巡展」由馬會支持，自今年2月農曆馬年開始，將馬文化與當代藝術帶到不同社區。展覽先後於香港多處舉行，包括：沙田馬場、馬會雙魚河鄉村會所及跑馬地會所、香港文化中心露天廣場、添馬公園及北角碼頭，並於多間學校及由非政府機構營運的中心展出。

馬會表示，學生獲邀參與彩繪小融馬雕塑，發揮創意以表達對社會的祝願。巡展亦已走訪北京和上海，稍後將繼續在內地不同城市展出，讓更多地方的觀眾一同感受馬匹所展現的精神與活力。

香港賽馬會行政總裁應家柏（右二），以及藝術家馬興文（左二）。（馬會提供）

馬會稱推出馬年系列活動，橫跨全年，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。賽馬不僅深深植根社區，更是廣受歡迎的體育活動。香港的世界級賽馬在全球處於領先地位，賽駒在國際舞台上屢創佳績，讓香港市民引以為傲。