蘇民峰教2026馬年特別風水局　催結婚/等錢使急催財　教你點擺陣

踏入馬年，究竟怎樣才能催旺自己的桃花、財運，兼趕走職場上的「小人」？不少人都會在家中或辦公室擺放風水陣，希望新一年順風順水。近日，著名堪輿學家蘇民峰就分享了2026年的風水佈局秘笈！無論你是單身想出pool、拍拖多年等求婚，還是想急急催旺財運，都不妨嘗試跟著方位擺陣轉轉運。以下《開罐》為大家整合了師傅親授的4大實用風水局，一起為新一年佈個好局！



其實佈置風水陣不一定要大費周章，有時只需一杯清水、幾枝鮮花便能發揮大效用。蘇師傅在YouTube頻道娛樂星玄分享《2026馬年 • 特別風水佈局》，表示有些風水陣的原理其實大同小異，主要是因應流年吉凶將物品在不同方位，就能趨吉避兇。

堪輿學家蘇民峰

00後驚嘆同事打字唔望鍵盤 網民揭靠1事練成神技：慢少少都唔得

1. 催結婚風水局：東南位放4盆植物＋9枝紅花

如果你拍拖多年，對方都不求婚、又結不到婚怎麼辦？蘇民峰師傅表示，今年的喜慶位在東南。若是想催結婚，要在東南位中間放4盆植物，外圍圍著9枝紅花。師傅更分享客人的聰明做法：買 9 支花用試管裝好，用鐵絲勾住放在小碟上，就能穩穩坐住。

2. 催拍拖出POOL風水局：中宮一杯水＋音樂盒

不過，如果「連拖都未拍」，單放東南局不能起作用，必須先在中宮放一杯水加音樂盒，催旺桃花才有用。若兩人剛認識且有少許眉目，則可以兩樣一起放，雙管齊下。師傅亦警告大家不要貪方便用假花代替，否則招來「假姻緣」就得不償失。

日本雜誌列「理想男友」40項要求引熱議 網友看傻：是在找ATM嗎

３. 化是非風水局：正西位放粉紅色物件

這個局其實每年大部份人都要擺放，無論在家中還是辦公室都非常實用。今年的桃花人緣位在中宮，只需簡單放一杯水即可旺人緣；而今年的嗌交爭鬥是非位則在正西，只要在正西放粉紅色物件，就能輕鬆化解人事不和與是非口角。家中或辦公室都可以擺，老闆可以放在老闆位，員工、經理也可以放在自己的房間或辦公桌上。

旺人緣化是非局（YouTube@娛樂星玄）

財政預算案增3,600個實習機會 政府4大部門月薪$11.5K聘實習生

4. 急催財風水局：一杯水+一粒黑石

今年催財要特別留意，因為要食正「過去、現在、未來」的三個財位，分別是過去財位正東、現在財位東南，以及未來財位中宮。師傅建議在3月6日後，於這三個方位各放一杯水來平穩催財，簡單全年擺放即可。

如果等錢使想「急催財」，可以在水裡面加一粒黑石，但師傅特別提醒，加黑石的急陣只可以放3個月，之後必須停1個月，停完才可以再放。不想麻煩的話，就全年放清水就好。

相對濕度達100%？冷氣機可代替抽濕機？天文台揭一情況濕氣反暴增

５. 旺桃花人緣風水局：中宮一杯水＋音樂盒

今年想特別加強人緣或桃花，可以利用中宮及特定的生肖飾物來催旺。由於今年桃花在中宮，放一杯水即可，如果想再增強加個音樂盒都可以。

但如果純粹只想旺人緣，師傅強烈建議不要加音樂盒，以免變成桃花「催得太勁」。另外，今年是馬年，只要在東北擺虎、正南擺馬、西北擺狗，再配合中宮放一杯水，不需要大換風水局，就能特別旺人緣和桃花。