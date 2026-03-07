兩會2026｜商務部：馬年春節假期線下實體消費增速首次反超線上

3月6日，十四屆全國人大四次會議在北京梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會。中國商務部部長王文濤在記者會上表示，今年春節9天假期線下消費熱鬧紅火，實體消費增速反超線上，這是近年來首次。



商務部部長王文濤。（新華社）

王文濤表示，今年春節假期消費有三個突出特點。一是線下消費熱鬧紅火。在消費品以舊換新，特別是「樂購新春」特別活動等帶動下，春節期間線下實體消費增速反超線上，這是近年來首次。據商務大數據統計，全國重點零售和餐飲企業日均銷售額較去年增長5.7%，實體零售增速反超網上零售3.9個百分點。

二是「度假式過年」成新風尚。以前大家春節出行以走親訪友為主，今年不少人先返鄉再出遊。春節期間國內出遊5.96億人次、出遊總花費8034.83億元（人民幣），均創下歷史新高。

三是科技消費潮廣泛興起。人工智能快速向日常消費普及。機械人上舞台、進商圈、趕廟會，無人機燈光秀繽紛絢麗。這些春節消費的熱點亮點，彰顯了國內消費市場的新變化和強大活力。

十四屆全國人大四次會議在北京梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會。（新華社）

王文濤還指出，「十四五」時期，中國消費市場規模穩居全球第二，以購買力平價換算，已經是世界第一。居民消費結構出現了一些趨勢性的新變化。