M+博物館5周年免費入場　部份展館須分流　有市民扶老攜幼親子遊

西九文化區M+博物館5周年，今日（8日）早上10時起，免費開放指定展覽供市民及旅客參觀。有不少市民專程提早於開館前半小時來霸頭位，排隊等候入場，亦吸引不少內地和外國旅客前來參觀，有部份展廳需進行人流管制。有市民趁免費入場，帶同小孩來親子遊，認為館內的常規展覽值得觀賞，日後亦會考慮付費入場特別展覽。



博物館內有展覽館進行限制人流，訪客需要排隊進入。（梁家俊攝）

為慶祝M+博物館踏入5周年，館方除舉辦一連串文娛活動外，今日（8日）更開放特定展區予公眾免費觀賞，吸引不少市民於早上9時半、即在開館前半小時，已來排隊等候入場。除了一家大小，入場人士亦不乏來自內地、韓國及歐美國家等旅客。

11月8日，M+博物館5周年免費開放部份展館，吸引不少市民入場參觀。（梁家俊攝）

11月8日，M+博物館5周年免費開放部份展館，吸引不少市民及旅客入場參觀。（梁家俊攝）

其中由上海來港工作的張先生，早上約10時帶同妻兒及岳父到場參觀，他指年幼兒子對展品不甚感興趣，只好坐在館內休憩長椅照顧兒子，等待妻子繼續遊覽展廳。他笑說，妻子本身應對展覽內容了解不多，但見她遲遲都還未離開展覽廳，相信妻子已對展品非常感興趣，看得着迷。

正在等候妻子欣賞展覽的張先生及其兒子、岳父。（梁家俊攝）

同樣一家人到場參觀的還有市民衛先生，趁着免費入場前來參觀兼親子遊，他認為藝術展覽始終比較「抽象」，只能當作給予小孩一個新奇的體驗，很難從中有得着。他則在面對部份談及社會的作品，起到了作為成年人的共鳴。他指常規展覽值得觀賞一次，但往後只會考慮在有特別展覽的時候才付費入場。

館外有自由藝術家帶動一群訪客一同「隨歌起舞」，大堆群眾圍觀欣賞。（梁家俊攝）