寵物巴士兩周年累計接載3萬人　九巴辦人寵同樂日　未來加密班次

九巴與Sanrio Hong Kong聯乘、以深受喜愛的「布甸狗」Pompompurin任宣傳大使的首個「九巴寵物巴士‧Pompompurin人寵同樂日」，今早（8日）舉行，其中親子寵物跑的賽事錄得約200隻萌寵參與，一眾主人與愛寵齊集於西沙GO PARK SPORTS留下歡樂足印。同場的九巴寵物巴士生日會及嘉年華，亦吸引不少愛寵之人參與，現場洋溢歡樂及熱鬧氣氛。



不少參加者身穿「同樂日」主題的紀念T恤，在場內一起熱身，並與精心打扮的萌寵一起賽跑。（九巴提供）

不少參加者身穿「同樂日」主題的紀念T恤，在場內一起熱身，並與精心打扮的萌寵一起賽跑。（九巴提供）

嘉年華設多項焦點活動，包括人寵同樂遊戲攤位、九巴POMPOMPURIN主題寵物巴士及特色裝置及打卡熱點，如Pompompurin主題巴士充氣彈床等。（九巴提供）

嘉年華設多項焦點活動，包括人寵同樂遊戲攤位、九巴POMPOMPURIN主題寵物巴士及特色裝置及打卡熱點，如Pompompurin主題巴士充氣彈床等。（九巴提供）

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九巴為慶祝寵物巴士開通兩周年，今早（8日）在西沙GO PARK SPORTS舉行首個「九巴寵物巴士‧Pompompurin人寵同樂日」，吸引大批狗主搭乘由九巴與開大旅遊合辦的「寵物巴士團」三條路線PBPN、PB2及PB2前往會場。

早上近9時，一眾主人與精心打扮的萌寵在GO PARK SPORTS 準備800米寵物組賽事，不少參加者身穿「同樂日」主題的紀念T恤。賽事分為800米及1500米，設「個人組」、「朋友及親子組」及「寵物組」，處處可見Pompompurin於不同角落，為參加者加油打氣。現場亦有嘉年華遊戲攤位供人寵同樂，還有主題互動體驗、人寵市集及九巴限定店等。

「寵物巴士團」兩周年 累計接載逾3萬人次寵物及主人

為推動寵物友善社區，九巴自2024年起推出「寵物巴士團」服務，至今累計接載逾3萬人次寵物及主人出行。為慶祝寵物巴士兩周年，特別邀請了18隻與同為兩歲的寵物到場慶祝，並送出寵物巴士月票、九巴寵物產品、生日帽及領巾等禮物。

兩周年派對特別邀請了18隻與九巴寵物巴士一樣為兩歲的寵物到場一起慶祝，並向牠們送出寵物巴士月票、生日帽及領巾。（九巴提供）

兩周年派對特別邀請了18隻與九巴寵物巴士一樣為兩歲的寵物到場一起慶祝，並向牠們送出寵物巴士月票、生日帽及領巾。（九巴提供）

兩周年派對特別邀請了18隻與九巴寵物巴士一樣為兩歲的寵物到場一起慶祝，並向牠們送出寵物巴士月票、生日帽及領巾。（九巴提供）

九巴會繼續留意人寵出行需求 未來加密班次

九巴商務總監張以行指出，寵物巴士團一直歡迎各類寵物上車，車上會劃分不同寵物的專屬區域，妥善分隔各類寵物。她續稱，目前寵物巴士由星期一至五及周末都設有班次，入秋後更會加密班次，若人寵出行需求提升，會繼續加開班次。九巴未來亦會繼續留意全港寵物友善地點，與飼主保持溝通，若發現合適新場地，會開設相應班次，其中較受歡迎路線為大嶼山及西貢等。

另外，寵物巴士團除了提供接載寵物服務，亦關注被遺棄動物，透過與不同動物保護團體及照顧被遺棄的非牟利機構合作，帶這些動物到不同寵物友善地方出外遊玩，感受外界溫暖。寵物巴士自營運以來，將部份收益捐予相關團體，至今合共捐出超過15萬元。