九巴寵物巴士團｜逐步增路線及上落客點　非執董與愛犬同行聽意見

九巴今年10月推出周末「寵物巴士遊」後，已有不少寵物主人帶同其狗隻享用服務，隨著九巴在過去兩個月覆蓋港島、新界西北及新界東等3個行程後，九巴的非執行董事雷禮權(William Louey)早前亦「微服出巡」，以乘客身份親身體驗，途中亦有被乘客認出，雷有趁機了解乘客需要，不少乘客都向他表示希望寵物巴士能覆蓋更多地區。雷禮權稱，九巴將根據反饋，逐步增設路線和上落客點。



九巴非執行董事雷禮權 (William Louey)周末以便裝打扮做乘客，體驗寵物巴士的服務。(受訪者提供)

雷禮權本身是養狗之人，他當日帶同鬥牛犬「哈羅」(Harold)，並與乘客分享養狗心得。(受訪者提供)

鬥牛犬「哈羅」(Harold)也可以上巴士了。(受訪者提供)

寵物巴士是新概念

雷禮權 (William Louey) 是九巴創辦家族的第四代傳人，其祖父於 1921 年創立九巴，亦是香港最悠久的交通企業之一。雷稱為延續家族事業，他一直致力於推動創新，確保九巴與時並進，寵物巴士便是這些新概念中的其中一個。

見近年市民對寵物投入程度增

雷是一名動物愛好者，他自 12 歲開始養狗，現時有四隻狗，包括兩隻傑克羅素㹴、一隻法國鬥牛犬及一隻白德牧。他觀察到過去 30 年間，香港的飼養文化發生巨變，市⺠對寵物的投入程度增加，寵物也從鳥類、小型爬行動物，逐漸過渡到狗這類更具伴侶性的動物。

不少商場行寵物友善方向

雷說：「現在越來越多大型商場,像尖沙咀的 K11 和金鐘的太古廣場，都已對寵物開放。我就想，為什麼我們不推出一個寵物巴士團,讓市⺠可以輕鬆帶寵物出行呢?」雷稱傳統的士和共享車服務收費昂貴,有時甚至不接受載運寵物，為寵物主人帶來不便。

他指九巴的寵物巴士團是與旅遊公司合作經營，亦非九巴的主流專營巴士路線服務。除了導盲犬外，一般寵物仍未獲許乘搭公共交通。然而,隨着寵物巴士投入服務，這政策或許會有改變。

帶愛犬乘車被乘客認出

雷早前帶同他的法國鬥牛犬「哈羅」(Harold)，並以一身便服登上一輛寵物巴士，初時未有被乘客認出，後來仍是給細心的乘客發現，還有人稱呼他為「雷先生」。

小狗可以坐巴士了。(受訪者提供)

雷禮權親嘗寵物巴士服務，並聆聽乘客意見。(受訪者提供)

雷禮權與車長合照。(受訪者提供)

雷禮權被細心乘客認出，並與齄客交流心得。(受訪者提供)

見證寵物主人互動分享

雷稱寵物巴士不僅方便了寵物主人，更在無形中成為一種社交工具。香港人生活很忙碌，平常搭巴士上班都只顧看手機，但帶着寵物就能打破隔閡。他稱首次乘坐寵物巴士時，見證了寵物主人之間的互動與分享，從如何訓練寵物到選擇合適的飼料，大家都熱烈交流。他希望透過這類活動，能讓香港社會變得更具凝聚。

乘客多表示想覆蓋更多地區

雷稱當日亦有不少乘客向他表達意見，特別是希望寵物巴士能覆蓋更多地區。他透露公司會研究逐步增設路線和上落客點。現有的路線已經很受歡迎，特別是周末，九巴會繼續拓展讓更多乘客能人享受這項服務。

寵物巴士遊分三個行程需預約

九巴目前提供的「寵物巴士遊」，已整合三個行程，覆蓋港島的中環碼頭、新界西北的元朗、天水圍和黃金海岸，及新界東的大埔和白石角等地，營運時間由早上10時至下午6時，寵物主人必須提前通過九巴的智能手機應用程式App1933進行預約，費用介乎60元至90元不等。

竉物需佩戴牽繩

已預約的寵物和主人可於一天內自由選擇上落車的時間和地點，遊覽相關路線上的景點，團費已包含在來回費用。乘搭的寵物需佩戴牽引繩或放置於摧帶籃內，以確保不影響其他乘客。另外，九巴亦明確規定，具有攻擊性或體型過大狗隻，如鬥牛犬、杜賓犬等，將不被允許乘車。