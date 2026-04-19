寵物巴士｜九巴伙阿棍屋帶14隻年長狗狗遊馬灣　首踏沙灘吹海風

九巴於前年推出寵物巴士，至今已接載寵物出遊逾2.3萬次。九巴日前與動物慈善機構「阿棍屋」合作，帶一批年老狗狗坐寵物巴士，到馬灣沙灘遊玩。有義工表示，狗狗來到沙灘時變得雀躍興奮，會四周探索，仿佛回到年輕的時候。



日前九巴與照顧遺棄及流浪動物團體阿棍屋合作，帶同阿棍屋中心收養的14隻年老狗狗，一同乘「寵物巴士」到訪馬灣。（九巴提供）

日前九巴與照顧遺棄及流浪動物團體阿棍屋合作，帶同阿棍屋中心收養的14隻年老狗狗，一同乘「寵物巴士」到訪馬灣。（九巴提供）

日前九巴與照顧遺棄及流浪動物團體阿棍屋合作，帶同阿棍屋中心收養的14隻年老狗狗，一同乘「寵物巴士」到訪馬灣。（九巴提供）

九巴前年推出「寵物巴士團」，由初期僅周末及假日提供服務，擴展至現時恆常每天出發，已接載主人和寵物出遊逾2.3萬次。日前九巴與照顧遺棄及流浪動物團體阿棍屋合作，帶同阿棍屋中心收養的14隻年老狗狗，一同乘「寵物巴士」到訪馬灣。

是次參與的14隻年老狗狗中，全部都至少10歲，換算成人類年齡已有60多歲。不過，對於首度乘搭巴士的狗狗來說，一切都是新奇有趣，巴士駛上汀九橋和青馬大橋，深深被窗外風景吸引，不時望出窗外。

到達馬灣後，狗狗們踏上馬灣珀麗灣碼頭旁的小沙灘，有狗狗興奮地四處奔跑，即使是下半身癱瘓、出入依賴寵物手推車的狗狗，亦有機會親身踏上沙灘。

義工Crystal（左）和詩琪（右）指當狗狗來到沙灘時變得雀躍興奮，會四周探索，仿佛回到年輕的時候。（九巴提供）

阿棍屋負責人Ivy指，今次是一個新嘗試，希望將來亦有機會繼續帶暮年狗狗到訪不同地方。（九巴提供）

年屆12歲、相等於人類約62歲的Music和Mimi被人遺棄在沙田公園的長凳上，幸得途人發現，即時聯絡阿棍屋接收。照顧二人的九巴之友義工Crystal和詩琪都認為Music和Mimi性情溫馴，指牠們當來到沙灘時變得雀躍興奮，會四周探索，仿佛回到年輕的時候。二人又指，能夠在牠們晚年讓牠們首次踏上沙灘，留下美好回憶，看到牠們開心，自己也感到開心。

阿棍屋負責人Ivy指，今次是一個新嘗試，狗狗們以往未必有機會踏沙戲水，今次除了讓年長狗狗有美好回憶，亦令牠們有機會接觸新事物，希望將來亦有機會繼續帶暮年狗狗到訪不同地方。