冷鋒殺到　服裝店秋冬衫減至半價仍未見撲衫潮　有店員嘆賣得好差

天文台預料將有冷鋒襲港，周二（10日）市區溫度更會跌至最低16度，但市面仍未見撲衫潮。記者今日（8日）走訪沙田區的商場，有多間連鎖服裝店都已展出秋冬服飾，並進行雙11減價促銷，例如買三件可獲半價，亦有加1元多一件等優惠，惟大多店舖顧客不多。有店員稱，由於天氣一直未轉涼，秋冬服飾「賣得好差」，較去年同期銷售額低出不少；有另一品牌的店員則指今日多了市民來買秋冬衫，銷情有些微上升。此外，大部份電器店舖尚未展出冬天專用電器，但亦有電器舖將冷氣機與電暖爐同時放在門口當眼處展銷。



天文台今早預測，周一將會有冷鋒襲港，位於沙田市中心的幾間服裝店舖正進行促銷。（呂婉盈攝）

有連鎖服裝店正進行購物月減價促銷，買3件可獲低至半價優惠。（呂婉盈攝）

百老匯及蘇寧仍未展出冬季電器。（呂婉盈攝）

蘇寧電器沙田區分店門口當眼位置仍擺放多部冷氣機。（呂婉盈攝）

有連鎖服裝店秋冬衫減價仍銷情欠佳

天文台預測周一將會有冷鋒襲港，多區氣溫顯著下降，周二市區溫度更跌至最低為16度。今日氣溫仍未轉涼，不少市民仍身穿短袖上衣，但市面的連鎖服裝店舖早已展出秋冬服飾。

記者今午（8日）巡視沙田市中心多間連鎖服裝店，正進行雙11或購物月的減價促銷優惠，不少店舖的折扣低至半價，但未見人頭湧湧，部份店舖更只有少量人流。其中連鎖店Baleno有多款秋冬服飾都有折扣優惠，例如加一元多一件、部份褲款半價、部份長袖上衣低至99元買2件、童裝買4送1等。

不過，店員蘇小姐指冬季服飾「賣得好差」，儘管昨日（7 日）已經立冬，但天氣仍未轉涼，故甚少顧客採購冬季服飾。她又指，目前的銷售情況較去年更差，期望未來兩日轉冷後，生意或會有好轉。

有品牌受惠冷鋒到 銷情略升

另有Giordano店員稱，目前冬季服飾銷售額稍微有上升。她表示，自天文台公布天氣將會轉冷後，今日多了不少市民購買冬季服飾。不過，由於近年冬天氣溫持續上升，她形容市道已不如以往。

有媽媽為子女買保暖衣 料今年冬季毋須準備太多禦寒衣物

至於另一日式連鎖集團一向人流較旺，同樣正在進行減價促銷，但記者見選購冬季衣物的顧客不多。其中市民楊小姐表示，留意到未來一周天氣將會轉冷，專程前來為小朋友選購三件保暖衣。不過，她認為今年目前溫度不及以往低，故仍未需要準備太多禦寒衣物。

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電器舖將電暖爐與冷氣機擺在門口一同銷售

記者亦走訪三間連鎖電器店舖，只有豐澤電器在門口當眼處，擺放電暖氈、浴室暖爐等產品，但巡視期間，未見有市民來查詢或選購，而該些電暖爐與冷氣機擺在一起，夏日消暑與冬天禦寒的電器同時展銷。至於同商場的蘇寧電器及百老匯電器，則仍未見展出電暖爐及暖風機等禦寒電器。

豐澤已將冬季電器擺放在門外，包括電暖氈、浴室暖爐等。（呂婉盈攝）