東北季候風殺到　多區一夜跌逾10度　周二最低16度　一區低見13度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／冷鋒／維港渡海泳】天文台今早（8日）預測，一道冷鋒周一（9日）初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，北風增強，氣溫顯著下降。



九天天氣預報進一步調低最低氣溫預測，預計周二（10日）市區氣溫（天文台尖沙咀總部）進一步降至最低16度，新界再低兩三度。分區天氣預報則顯示，周一下午起多區氣溫急跌超過10度，至周二上午7時，新界多區只得14度，包括上水、流浮山、石崗及將軍澳；打鼓嶺更低見13度。



天文台11月8日預測，一道冷鋒周一（9日）初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，北風增強，氣溫顯著下降。（資料圖片）

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天文台︰冷鋒周一殺到 強烈東北季候風隨後影響廣東沿岸

天文台指，一道冷鋒會在明日初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降，本周中期廣東普遍晴朗及非常乾燥，早上清涼，日夜溫差頗大。預料季候風會在本周後期緩和，氣溫回升。而高空擾動會在接近周末為華南帶來驟雨。

天文台11月8日上午11時半更新的九天天氣預報，料明日（9日）氣溫介乎19至26度。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰市區氣溫最低19度 高地風力達8級

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（9日）市區氣溫介乎19度至26度，相對濕度45%至85%，吹北風5級，離岸6級，高地風力達8級。早上天氣較涼及有一兩陣雨；日間漸轉天晴乾燥，晚上氣溫進一步下降。

天文台11月8日上午11時半更新的九天天氣預報，料周二（10日）市區氣溫最低16度。（天文台網頁截圖）

天文台11月8日上午11時半更新的九天天氣預報，料周二（10日）相對濕度最低35%。（天文台網頁截圖）

周二最凍16度 多區一夜跌逾10度

周二（10日）市區氣溫16度至23度，相對濕度35%至60%，吹北風5級，北至東北風4至5級，初時離岸間中6級，高地達8級。早上清涼；天晴；日間非常乾燥。

自動分區天氣預報顯示，周一下午四時起多區氣溫開始下降，由25度起急降至1字頭。到周二早上七時，上水、流浮山、石崗及將軍澳都只得14度，打鼓嶺更跌至13度，溫差超過10度。

周一下午三時，本港多區氣溫仍超過25度。（天文台網頁截圖）

周二早上七時，多區跌至15度或以下。（天文台網頁截圖）

周三（11日）天氣稍為回暖，氣溫介乎18至25度，天晴乾燥；早上稍涼。相對濕度40%至70%；吹東北風4級。隨著季候風緩和，周四（12日）氣溫再升，介乎22至27度，吹東至東北風4級；大致天晴。日間乾燥。

周五（13日）市區氣溫23度至27度，相對濕度70%至90%，吹東風4級，部份時間有陽光，晚上有一兩陣驟雨。周六（14日）市區氣溫24度至27度，相對濕度75%至95%，吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。

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11月15日早上本港將舉辦維港渡海泳，天文台料當日市區氣溫25度至29度。（資料圖片）

維港渡海泳11.15舉行 市區氣溫25度至29度

下周日（15日）本港舉辦維港渡海泳，當日市區氣溫25度至29度，相對濕度70%至90%，吹東風4級，大致多雲，初時有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光。

下周一（16日）市區氣溫25度至29度，相對濕度70%至90%，吹東風3至4級，大致多雲，日間部份時間有陽光。下周二（17日）氣溫略跌，介乎23度至26度，吹東北風4級，離岸間中5級。大致多雲，有一兩陣雨；日間短暫時間有陽光。