天氣｜今日一兩陣雨　氣溫24至28度　周二周三料最低氣溫18度以下

天文台表示，本港今日（8日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間部分時間有陽光。氣溫介乎24至28度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地吹強風。



天文台預測，明日（星期一/9日）早上轉吹偏北強風，天氣較涼，日間漸轉天晴乾燥，晚上氣溫進一步下降。後日（星期二/10日）及星期三（11日）早上普遍清涼，市區最低氣溫在18度以下。



圖為截至11月8日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風繼續影響廣東沿岸 氣溫顯著下降

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在今日（8日）影響廣東沿岸，同時，一道雲帶覆蓋該區，預料一道冷鋒會在明日（9日）初時橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降，本周中期廣東普遍晴朗及非常乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。預料高空擾動會在本周後期為華南帶來驟雨。

天文台表示，本港今日（8日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間部分時間有陽光。氣溫介乎24至28度。（陳永武攝）

明日有一兩陣雨 後日最低料17度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（星期一/9日）早上天氣較涼及有一兩陣雨。日間漸轉天晴乾燥。晚上氣溫進一步下降，氣溫介乎20至27度。後日（星期二/10日）早上清涼，大致天晴，日間非常乾燥，氣溫介乎17至24度。

星期三（11日）天晴乾燥，早上稍涼，氣溫介乎19至26度，星期四（12日）大致天晴。日間乾燥，氣溫介乎22至27度，星期五（13日）部份時間有陽光，晚上有一兩陣驟雨。星期六（14日）大致多雲，有幾陣驟雨。

下周日（15日）大致多雲，初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周一（16日）大致多雲，日間部分時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月8日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月7日 天色良好▼

