天氣轉涼創入秋新低　油麻地煲仔飯店座無虛席　料今晚售近600煲

天氣轉涼，今早（9日）天文台錄得最低氣溫 23.2度，創今年入秋以來的最低紀錄。記者於今日晚上約7時到訪油麻地廟街，發現「興記菜館」4間舖面均已座無虛席，更有食客在店外排隊等候。興記老闆娘陳女士預計今晚整體生意額會較平日多一倍，估計今晚能售近600煲煲仔飯，較天氣熱的日子多1倍，她期望隨著天氣轉涼，「啲客就會開始諗起食煲仔飯」。



11月9日晚上約7時，位於油麻地廟街的「興記菜館」4間舖面都已經座無虛席，食客要在外排隊等候。（張智浩攝）

因應今日天氣轉涼，興記老闆娘陳女士預計今晚整體生意額會較平日多一倍，又預計今晚能售近600煲煲仔飯，較天氣熱時多1倍。（張智浩攝）

天文台今早（9日）錄得最低氣溫 23.2度，創今年入秋以來的最低紀錄，天文台又預告本港今晚氣溫將進一步下降。位於油麻地廟街的「興記菜館」，傍晚約6時半已有不少人前來用膳，到晚上約7時，「興記菜館」4間舖面均已座無虛席，食客要在外排隊等候。

因應今日天氣轉涼，興記老闆娘陳女士預計今晚整體生意額會較平日多一倍，又預計今晚能售近600煲煲仔飯，較天氣熱時多1倍。

近年香港冬天持續時間較短，寒冷程度亦銳減，陳女士指往年中秋之後天氣就會轉涼入冬，生意亦因而帶動，但今年到11月才開始稍微變冷，坦言對餐廳生意「影響好大」，期望隨著天氣轉涼，「啲客就會開始諗起食煲仔飯」。

晚上約7時，位於油麻地廟街的「興記菜館」4間舖面都已經座無虛席，食客要在外排隊等候。（張智浩攝）

天氣轉涼亦確實令人想起煲仔飯，本身住美孚的陳生陳太經朋友推介下，專程來到油麻地一嘗熱騰騰的煲仔飯，在店外排了約10多分鐘後方可入店用餐。陳太指今日明顯感覺天氣轉涼，但暫未有準備禦寒措施，「我估都係凍一兩日」。

來自浙江的王先生今年4月來港旅遊時光顧過興記，認為菜式風味甚佳，今年帶女朋友重遊舊地，並點了煲仔飯和蠔餅等。除煲仔飯外，王先生又大讚涼茶和雞蛋仔等地道美食，預計在香港逗留四天，經已花費了約6至7萬元。

王先生指，今日明顯感覺到天氣轉涼，又感覺到季候風比較大，不過他笑言：「浙江更冷，這裏還稍微暖和一點」

來自浙江的遊客王先生指，今日明顯感覺到天氣轉涼。（張智浩攝）

來自加拿大Dom和Chris以往到過香港旅遊，但就未曾嘗過煲仔飯，因而專程來一試。被告知今天為入秋以來最低氣溫時，Dom表示僅僅感到「Very humid（非常潮濕） 」，又指加拿大間中氣溫接近負25度，香港相比下並不太感到冷。