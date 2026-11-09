天文台天氣預報｜特別天氣提示：今晚氣溫再降　周二早最低約16度

【香港天文台天氣/香港天氣/天氣預報/冷鋒/東北季候風】與冷鋒相關的強烈東北季候風正影響廣東沿岸，天文台今早（11月9日）表示，今早本港各區氣溫普遍較昨日低兩度左右。此外，截至上午7時40分，天文台錄得最低氣溫23.2度，是今年入秋以來的最低紀錄。

天文台今日早上7時55分發出特別天氣提示稱，受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，本港今早較涼，風勢頗大，日間大致天晴及乾燥。今晚氣溫將進一步下降，明早市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度，星期三早上新界仍然相當清涼，日夜溫差頗大。天文台指，市民要留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。



圖為截至11月9日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來兩三日非常乾燥 本周後期氣溫回升

天文台指出，一道冷鋒會在今日初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降，未來兩三日廣東普遍晴朗及非常乾燥，早上清涼，日夜溫差頗大。預料季候風會在本周後期緩和，該區氣溫回升。而高空擾動會在接近周末為華南帶來驟雨。

此外，熱帶氣旋查帕卡會在未來一兩日橫過日本以南海域。在上午8時，強烈熱帶風暴查帕卡集結在硫黃島以西約640公里，預料初時向西北緩慢移動，稍後轉向東北偏東移動，時速約10公里，橫過日本以南海域。

天文台預測，本港今日（11月9日） 早上大致多雲及有一兩陣雨，天氣較涼。日間漸轉天晴乾燥，最高氣溫約26度。晚上市區氣溫進一步下降至最低約19度，新界再低一兩度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（11月9日） 早上大致多雲及有一兩陣雨，天氣較涼。日間漸轉天晴乾燥，最高氣溫約26度。晚上市區氣溫進一步下降至最低約19度，新界再低一兩度。（李家傑攝）

周五起連日有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日）早上清涼，天晴，日間非常乾燥，氣溫介乎16至23度，相對濕度最低約35%。周三（11日）天晴乾燥，早上稍涼，料介乎18至25度，相對濕度最低約40%。周四（12日）仍大致天晴，日間乾燥，氣溫回升至22至27度之間，相對濕度最低約55%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月9日清晨7時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（13日）起連日有驟雨。其中，周五部分時間有陽光，晚上有一兩陣驟雨，氣溫介乎23至27度，周六（14日）最高亦為27度。周六大致多雲，有幾陣驟雨，至下周二（17日）均大致多雲。

周日（15日）至下周二（17日）仍大致多雲，日間部份或短暫時間有陽光。其中，周日初時有一兩陣驟雨，與下周一（16日）均在25至29度之間。下周二有一兩陣雨，最低氣溫回落至23度，最高26度。

▼2026年11月7日 立冬本港天氣和暖▼

