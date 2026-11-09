天氣轉涼．冷鋒｜天文台料11.10早市區最低16度　勢再破入秋最涼

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／冷鋒／維港渡海泳】與冷鋒相關的強烈東北季候風正影響廣東沿岸，今早天文台錄得最低氣溫23.2度，創今年入秋以來的最低紀錄。天文台發特別天氣提示指，本港今晚氣溫將進一步下降，明早市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度。周三（11日）早上新界仍然相當清涼，日夜溫差頗大，提醒市民留意天氣變化，注意保暖。



天文台發特別天氣提示指，本港今晚氣溫將進一步下降，明早市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度。（資料圖片）

天文台預計，今日下午兩時，多區將錄得27度。（天文台網頁截圖）

天文台預計今晚十時，多區將跌至約20度。（天文台網頁截圖）

天文台預計，周二早上七點，市區氣溫會降至16度，新界多區低至14度。（天文台網頁截圖）

天文台總部錄23.2度 創入秋以來最低紀錄

天文台指，今早尖沙咀總部錄得最低氣溫23.2度，是今年入秋以來的最低紀錄。受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，本港今晚氣溫將進一步下降。明早市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度。

分區天氣預報顯示，今日下午起，本港多區氣溫開始下跌，市區及新界氣溫將由下午兩時的最高27度，跌至晚上十時約20度，其中新界多區包括上水、大埔、流浮山、打鼓嶺等，都跌穿20度。

天文台11月9日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台11月9日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台11月9日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明天的天氣：市區最低16度 新界多區低至14度

到周二早上七點，市區氣溫則降至16度，新界多區低至14度，包括上水、流浮山、石崗及將軍澳；打鼓嶺更低見13度。天文台預計，當日最高氣溫23度；日間非常乾燥，全日相對濕度介乎35%至60%；吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級，高地達8級。

至於周三，氣溫稍升，介乎18至25度，早上新界仍然相當清涼，日夜溫差頗大；相對濕度介乎40%至70%，吹東北風4級。

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+ 11

本周後期氣溫回升 周末有驟雨

隨著季候風緩和，本周後期廣東氣溫回升。預料受高空擾動影響，週末期間華南雲量增多及有幾陣驟雨。周四（12日）氣溫介乎22至27度，吹東至東北風4級；大致天晴。日間乾燥。周五（13日）市區氣溫23度至27度，吹東風4級，部份時間有陽光，晚上有一兩陣驟雨。

周六（14日）繼續有雨，市區氣溫24至27度，吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。下周日（15日）維港渡海泳，市區氣溫24至28度，吹東風3至4級；大致多雲，初時有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

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+ 7

下周初沿岸較潮濕 另一股東北季候風下周中影響廣東

天文台又預料，下周初沿岸地區天氣較為潮濕；另一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸。下周一（16日）氣溫介乎25至29度，相對濕度約75%至95%，東至東南風3級；日間短暫時間有陽光，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。

至下周二（17日）氣溫稍降，介乎23至27度，相對濕度約70%至90%；初時微風2級，後轉東北風4至5級。預計大致多雲，初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。日間短暫時間有陽光。下周三（18日）進一步轉涼，氣溫介乎22至26度；吹北至東北風4級，離岸5級；日間短暫時間有陽光。